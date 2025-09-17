La Corte rechazó recurso de un rugbier condenado

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este martes un recurso presentado por la defensa de Matías Benicelli, uno de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa en enero de 2020 en Villa Gesell.

El planteo fue desestimado porque el abogado de Benicelli acudió directamente al máximo tribunal sin pasar previamente por la Suprema Corte bonaerense, instancia que correspondía según el procedimiento.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, concluyó que no se cumplió con la exigencia de agotar la vía procesal previa. De esta manera, quedó sin efecto el pedido de revisar la supuesta “defensa deficiente” durante el juicio oral.

El nuevo letrado de Benicelli, Carlos Alberto Manuel Attías, había solicitado la nulidad de la condena alegando que los ocho acusados compartieron la misma defensa técnica en el debate oral, a cargo de Hugo Tomei, lo que habría generado intereses contrapuestos y afectado a su cliente. Sin embargo, al no utilizar la vía procesal adecuada, la Corte rechazó el planteo sin analizar el fondo del reclamo.

Benicelli fue condenado a prisión perpetua junto con Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Luciano Pertossi. Los otros tres acusados, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi, recibieron penas de 15 años como partícipes secundarios.

En marzo de 2024, la Cámara de Casación bonaerense confirmó las condenas aunque modificó la calificación legal, descartando la alevosía pero ratificando la premeditación y la participación de varias personas. Desde entonces, las defensas han intentado distintas vías de apelación, aunque en el caso de Benicelli, la Corte ya dejó claro que no volverá a intervenir sobre este planteo.