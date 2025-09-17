La Corte rechazó recurso de un rugbier condenado

Desarticulan red de falsos bomberos en la Ciudad
Detuvieron a 29 personas acusadas de estafar a vecinos haciéndose pasar por bomberos voluntarios. Los operativos se realizaron en distintos barrios porteños.
El máximo tribunal desestimó el pedido de Matías Benicelli, uno de los condenados a perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, debido a un error procesal de su defensa.Sociedad17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este martes un recurso presentado por la defensa de Matías Benicelli, uno de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa en enero de 2020 en Villa Gesell.
El planteo fue desestimado porque el abogado de Benicelli acudió directamente al máximo tribunal sin pasar previamente por la Suprema Corte bonaerense, instancia que correspondía según el procedimiento.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, concluyó que no se cumplió con la exigencia de agotar la vía procesal previa. De esta manera, quedó sin efecto el pedido de revisar la supuesta “defensa deficiente” durante el juicio oral.
El nuevo letrado de Benicelli, Carlos Alberto Manuel Attías, había solicitado la nulidad de la condena alegando que los ocho acusados compartieron la misma defensa técnica en el debate oral, a cargo de Hugo Tomei, lo que habría generado intereses contrapuestos y afectado a su cliente. Sin embargo, al no utilizar la vía procesal adecuada, la Corte rechazó el planteo sin analizar el fondo del reclamo.
Benicelli fue condenado a prisión perpetua junto con Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Luciano Pertossi. Los otros tres acusados, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi, recibieron penas de 15 años como partícipes secundarios.
En marzo de 2024, la Cámara de Casación bonaerense confirmó las condenas aunque modificó la calificación legal, descartando la alevosía pero ratificando la premeditación y la participación de varias personas. Desde entonces, las defensas han intentado distintas vías de apelación, aunque en el caso de Benicelli, la Corte ya dejó claro que no volverá a intervenir sobre este planteo.
Detuvieron a 29 personas acusadas de estafar a vecinos haciéndose pasar por bomberos voluntarios. Los operativos se realizaron en distintos barrios porteños.
El expresidente de Brasil permanece en observación en un hospital de Brasilia, luego de sufrir baja presión, vómitos y un cuadro de hipo persistente.
El Municipio detectó muebles y hasta un colchón en las tareas de destape. Piden colaboración para evitar anegamientos en temporada de lluvias.
El Hospital de Clínicas advierte que la migraña afecta a millones de personas en Argentina y su prevalencia seguirá en aumento hasta 2050. Piden evitar la automedicación y consultar al especialista.
El ex fiscal regional Patricio Serjal y el ex empleado del MPA Nelson Ugolini enfrentan un proceso por asociación ilícita vinculada al juego clandestino. El debate demandará al menos tres semanas.
Los trabajos se llevan adelante en calle Monteagudo, en el barrio La Patria, bajo el sistema de Contribución de Mejoras.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
El evento se realizará el domingo 28 de septiembre en el Predio Mirtha Legrand, con gastronomía, espectáculos, desfile y participación de instituciones locales.
En la CPAC de Asunción, el presidente recordó al activista estadounidense asesinado y destacó el modelo económico paraguayo en sintonía con Santiago Peña.
La ministra de Seguridad aclaró que no fue ella quien dijo “lo peor ya pasó” y marcó diferencias con el discurso presidencial sobre el Presupuesto 2026.
La expresidenta cuestionó con ironía el discurso presidencial y lo acusó de repetir recetas del macrismo.