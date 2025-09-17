Marcelo Tinelli vuelve con humor al streaming

La insólita propuesta de Wanda Nara a L-Gante
El músico contó que la mediática le ofreció comprarle un Ferrari si aceptaba casarse, aunque él aseguró que no le convenció el modo en que se lo planteó.
El conductor estrenará el martes 23 en Carnaval Stream Estamos de Paso, un ciclo que busca recuperar el espíritu de VideoMatch. Lo acompañan El Tirri, Pachu Peña, Fede Bal y sus hijas Cande y Juanita.Espectáculos17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Marcelo Tinelli se prepara para regresar a la conducción con un nuevo desafío: el streaming. A sus 65 años y con más de cuatro décadas en los medios, debutará el martes 23 de septiembre en la señal Carnaval Stream con Estamos de Paso, un ciclo que, según adelantó, busca revivir la esencia de VideoMatch, el programa que marcó la televisión de los años 90.
“Me siento con la misma adrenalina que cuando empezamos VideoMatch. Queremos recuperar ese humor, aggiornado a estos tiempos”, aseguró Tinelli en diálogo con Teleshow. El programa saldrá en vivo los miércoles de 20 a 22 horas.
El conductor estará acompañado por un equipo que combina viejos conocidos y nuevas figuras. Estarán su primo Luciano “El Tirri”, Pachu Peña, Sebastián Almada, Fede Bal e Iván Ramírez, junto a Sabrina Rojas y Carla Conte. Además, se suman sus hijas Cande y Juanita, quienes ya ganaron protagonismo en el reality Los Tinelli. La producción estará a cargo de Fede Hoppe.
Con un estilo más relajado que la televisión abierta, el ciclo buscará incluir imitaciones, debates y momentos familiares, en un formato que permitirá mayor espontaneidad y cercanía con el público digital. “El espíritu de VideoMatch no es solo nostalgia. Hay nuevas generaciones que nos descubrieron en YouTube o TikTok y quieren ver eso mismo en vivo”, explicó.
El nombre del programa, Estamos de Paso, es un homenaje a su amigo Federico Ribero, fallecido en 2013. “Él decía siempre esa frase. Es un recordatorio de disfrutar el momento”, detalló Tinelli.
La apuesta lo encuentra en un buen momento personal, acompañado por Milett Figueroa y con la convicción de que el humor sigue siendo su marca registrada. “No vamos a insultar ni usar malas palabras, nunca lo hicimos. Queremos divertirnos con sentido común, como lo hicimos siempre”, concluyó.
El músico contó que la mediática le ofreció comprarle un Ferrari si aceptaba casarse, aunque él aseguró que no le convenció el modo en que se lo planteó.
La conductora contó que durante su embarazo en Milán se dedicó a la escritura y presentó sus obras en una feria internacional.
Wanda Nara presentó junto a Vero Lozano la nueva edición del reality culinario con figuras del deporte, la música, el periodismo y las redes. Aún restan cuatro famosos por anunciar.
La cantante contó que imitaba los gastos de su ex pareja, lo que la llevó a quedar en una situación económica complicada. Además, aseguró que él no colaboraba en la relación.
El músico compartió un emotivo momento con Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Claudio “Chiqui” Tapia luego del triunfo de Argentina frente a Venezuela en el Monumental.
Tras su separación de Martín Demichelis, la modelo fue vinculada a un hombre ocho años menor. Amigos cercanos aseguran que está disfrutando de su nueva etapa.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
El evento se realizará el domingo 28 de septiembre en el Predio Mirtha Legrand, con gastronomía, espectáculos, desfile y participación de instituciones locales.
En la CPAC de Asunción, el presidente recordó al activista estadounidense asesinado y destacó el modelo económico paraguayo en sintonía con Santiago Peña.
La ministra de Seguridad aclaró que no fue ella quien dijo “lo peor ya pasó” y marcó diferencias con el discurso presidencial sobre el Presupuesto 2026.
La expresidenta cuestionó con ironía el discurso presidencial y lo acusó de repetir recetas del macrismo.