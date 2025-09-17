Marcelo Tinelli vuelve con humor al streaming

Marcelo Tinelli se prepara para regresar a la conducción con un nuevo desafío: el streaming. A sus 65 años y con más de cuatro décadas en los medios, debutará el martes 23 de septiembre en la señal Carnaval Stream con Estamos de Paso, un ciclo que, según adelantó, busca revivir la esencia de VideoMatch, el programa que marcó la televisión de los años 90.



“Me siento con la misma adrenalina que cuando empezamos VideoMatch. Queremos recuperar ese humor, aggiornado a estos tiempos”, aseguró Tinelli en diálogo con Teleshow. El programa saldrá en vivo los miércoles de 20 a 22 horas.

El conductor estará acompañado por un equipo que combina viejos conocidos y nuevas figuras. Estarán su primo Luciano “El Tirri”, Pachu Peña, Sebastián Almada, Fede Bal e Iván Ramírez, junto a Sabrina Rojas y Carla Conte. Además, se suman sus hijas Cande y Juanita, quienes ya ganaron protagonismo en el reality Los Tinelli. La producción estará a cargo de Fede Hoppe.



Con un estilo más relajado que la televisión abierta, el ciclo buscará incluir imitaciones, debates y momentos familiares, en un formato que permitirá mayor espontaneidad y cercanía con el público digital. “El espíritu de VideoMatch no es solo nostalgia. Hay nuevas generaciones que nos descubrieron en YouTube o TikTok y quieren ver eso mismo en vivo”, explicó.

El nombre del programa, Estamos de Paso, es un homenaje a su amigo Federico Ribero, fallecido en 2013. “Él decía siempre esa frase. Es un recordatorio de disfrutar el momento”, detalló Tinelli.



La apuesta lo encuentra en un buen momento personal, acompañado por Milett Figueroa y con la convicción de que el humor sigue siendo su marca registrada. “No vamos a insultar ni usar malas palabras, nunca lo hicimos. Queremos divertirnos con sentido común, como lo hicimos siempre”, concluyó.