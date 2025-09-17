El Clínicas alerta: la migraña podría convertirse en “otra pandemia”

La Corte rechazó recurso de un rugbier condenado
El máximo tribunal desestimó el pedido de Matías Benicelli, uno de los condenados a perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, debido a un error procesal de su defensa.
El Hospital de Clínicas advierte que la migraña afecta a millones de personas en Argentina y su prevalencia seguirá en aumento hasta 2050. Piden evitar la automedicación y consultar al especialista.Sociedad17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires encendió una alarma sobre la magnitud de las migrañas, al señalar que podrían convertirse en una verdadera “pandemia silenciosa”.
Según datos de la National Library of Medicine, la migraña ya impacta en el 14,24% de la población mundial, especialmente en personas de entre 20 y 40 años. En Argentina, la padece alrededor del 9,5% de la población, es decir, más de 4 millones de personas.
Las proyecciones científicas indican que los casos seguirán aumentando hasta 2050, con un mayor impacto en varones y adolescentes. En la mitad de los diagnósticos intervienen neurólogos, y en un tercio, especialistas en cefalea.
El Clínicas remarcó que la automedicación se transformó en parte del problema: “El abuso de medicamentos puede causar más dolores de cabeza, un cuadro conocido como ‘cefalea por abuso de analgésicos’”, explicó el doctor Daniel Gestro, de la División Neurología.
Entre las principales causas que desencadenan crisis, los especialistas mencionan cambios bruscos de temperatura o presión, altitud, luces intensas, ruidos fuertes y ciertos olores como perfumes o solventes.
El riesgo aumenta cuando se consumen analgésicos comunes (paracetamol, ibuprofeno) más de 15 días al mes, o fármacos específicos para migraña (ergotamina, triptanes) por más de 10 días sin supervisión médica.
Los profesionales recomiendan registrar los episodios en un calendario y acudir a consulta si los dolores superan los seis por mes, si se presentan con alteraciones visuales, hormigueos, desmayos o confusión, o si interfieren en la vida cotidiana.
Hoy existen tratamientos innovadores, como los anticuerpos monoclonales y los gepantes, que actúan directamente sobre el CGRP, una proteína clave en el desarrollo de la migraña. Ambos requieren prescripción médica y permiten reducir la frecuencia y la intensidad de los ataques.
Detuvieron a 29 personas acusadas de estafar a vecinos haciéndose pasar por bomberos voluntarios. Los operativos se realizaron en distintos barrios porteños.
El expresidente de Brasil permanece en observación en un hospital de Brasilia, luego de sufrir baja presión, vómitos y un cuadro de hipo persistente.
El Municipio detectó muebles y hasta un colchón en las tareas de destape. Piden colaboración para evitar anegamientos en temporada de lluvias.
El ex fiscal regional Patricio Serjal y el ex empleado del MPA Nelson Ugolini enfrentan un proceso por asociación ilícita vinculada al juego clandestino. El debate demandará al menos tres semanas.
Los trabajos se llevan adelante en calle Monteagudo, en el barrio La Patria, bajo el sistema de Contribución de Mejoras.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
El evento se realizará el domingo 28 de septiembre en el Predio Mirtha Legrand, con gastronomía, espectáculos, desfile y participación de instituciones locales.
En la CPAC de Asunción, el presidente recordó al activista estadounidense asesinado y destacó el modelo económico paraguayo en sintonía con Santiago Peña.
La ministra de Seguridad aclaró que no fue ella quien dijo “lo peor ya pasó” y marcó diferencias con el discurso presidencial sobre el Presupuesto 2026.
La expresidenta cuestionó con ironía el discurso presidencial y lo acusó de repetir recetas del macrismo.