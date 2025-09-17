El Clínicas alerta: la migraña podría convertirse en “otra pandemia”

El Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires encendió una alarma sobre la magnitud de las migrañas, al señalar que podrían convertirse en una verdadera “pandemia silenciosa”.

Según datos de la National Library of Medicine, la migraña ya impacta en el 14,24% de la población mundial, especialmente en personas de entre 20 y 40 años. En Argentina, la padece alrededor del 9,5% de la población, es decir, más de 4 millones de personas.

Las proyecciones científicas indican que los casos seguirán aumentando hasta 2050, con un mayor impacto en varones y adolescentes. En la mitad de los diagnósticos intervienen neurólogos, y en un tercio, especialistas en cefalea.

El Clínicas remarcó que la automedicación se transformó en parte del problema: “El abuso de medicamentos puede causar más dolores de cabeza, un cuadro conocido como ‘cefalea por abuso de analgésicos’”, explicó el doctor Daniel Gestro, de la División Neurología.

Entre las principales causas que desencadenan crisis, los especialistas mencionan cambios bruscos de temperatura o presión, altitud, luces intensas, ruidos fuertes y ciertos olores como perfumes o solventes.

El riesgo aumenta cuando se consumen analgésicos comunes (paracetamol, ibuprofeno) más de 15 días al mes, o fármacos específicos para migraña (ergotamina, triptanes) por más de 10 días sin supervisión médica.

Los profesionales recomiendan registrar los episodios en un calendario y acudir a consulta si los dolores superan los seis por mes, si se presentan con alteraciones visuales, hormigueos, desmayos o confusión, o si interfieren en la vida cotidiana.

Hoy existen tratamientos innovadores, como los anticuerpos monoclonales y los gepantes, que actúan directamente sobre el CGRP, una proteína clave en el desarrollo de la migraña. Ambos requieren prescripción médica y permiten reducir la frecuencia y la intensidad de los ataques.