AstraZeneca: discurso contra sobornos, antecedentes de coimas

AstraZeneca enfrenta una demanda en Córdoba por la muerte de un futbolista que había recibido su vacuna contra el Covid-19. En paralelo, su historial vuelve a estar bajo la lupa por una contradicción evidente entre su discurso y sus prácticas.

El laboratorio afirma en su código de ética que “no tolera el soborno ni ninguna otra forma de corrupción”. Sin embargo, en 2016 aceptó pagar una multa de 5,5 millones de dólares tras una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) que probó sobornos a médicos en China y Rusia.

Según el organismo, entre 2005 y 2010 empleados de ventas y marketing, con aval de gerentes, implementaron un esquema que incluía regalos, viajes, pagos por conferencias y dinero en efectivo para que los médicos de hospitales estatales recomendaran productos de la compañía.

En China, además, se presentaron recibos falsos para generar fondos destinados a coimas y se abrieron cuentas bancarias a nombre de médicos. También se pagó a funcionarios para evitar sanciones. Tras el acuerdo con la SEC, el Departamento de Justicia de EE.UU. cerró su investigación y AstraZeneca declaró estar “contenta de haber resuelto” el caso.

Hoy, mientras insiste en su política de transparencia y controles internos, la farmacéutica vuelve a enfrentar cuestionamientos en Argentina en medio de un escenario judicial sensible.