AstraZeneca: discurso contra sobornos, antecedentes de coimas

Cristina Kirchner analizó con Fuerza Patria el veto universitario
La ex presidenta se reunió con candidatos en San José 1111 para definir una estrategia legislativa contra el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.
El laboratorio británico, demandado en Argentina por su vacuna, fue multado en 2016 con US$5,5 millones por sobornar médicos en China y Rusia, pese a declarar una política de “cero tolerancia” a la corrupción.País15 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
AstraZeneca enfrenta una demanda en Córdoba por la muerte de un futbolista que había recibido su vacuna contra el Covid-19. En paralelo, su historial vuelve a estar bajo la lupa por una contradicción evidente entre su discurso y sus prácticas.
El laboratorio afirma en su código de ética que “no tolera el soborno ni ninguna otra forma de corrupción”. Sin embargo, en 2016 aceptó pagar una multa de 5,5 millones de dólares tras una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) que probó sobornos a médicos en China y Rusia.
Según el organismo, entre 2005 y 2010 empleados de ventas y marketing, con aval de gerentes, implementaron un esquema que incluía regalos, viajes, pagos por conferencias y dinero en efectivo para que los médicos de hospitales estatales recomendaran productos de la compañía.
En China, además, se presentaron recibos falsos para generar fondos destinados a coimas y se abrieron cuentas bancarias a nombre de médicos. También se pagó a funcionarios para evitar sanciones. Tras el acuerdo con la SEC, el Departamento de Justicia de EE.UU. cerró su investigación y AstraZeneca declaró estar “contenta de haber resuelto” el caso.
Hoy, mientras insiste en su política de transparencia y controles internos, la farmacéutica vuelve a enfrentar cuestionamientos en Argentina en medio de un escenario judicial sensible.
La ex presidenta se reunió con candidatos en San José 1111 para definir una estrategia legislativa contra el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.
El Presidente bloqueó la norma que fijaba un esquema automático de distribución de fondos a las provincias. El Senado deberá decidir ahora si insiste con la medida.
Profesionales y técnicos del hospital realizan un cese de actividades en rechazo al veto presidencial. Solo se garantizan guardias e internaciones.
El gobernador bonaerense visitó la Quinta Sección para inaugurar obras y respaldar a Fuerza Patria rumbo a las elecciones de octubre. Apuntó contra los vetos presidenciales en salud y educación.
La compañía anunció nuevas frecuencias desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hacia la isla caribeña, disponibles entre enero y febrero.
Será la primera vez en 2025 que un avión fletado por el gobierno norteamericano arribe a Buenos Aires con ciudadanos expulsados. El vuelo hará escalas en Colombia y Brasil.
La conductora contó que durante su embarazo en Milán se dedicó a la escritura y presentó sus obras en una feria internacional.
La selección perdió 1-0 en Guayaquil con varios suplentes y la despedida de Messi en eliminatorias quedó opacada. El equipo volvió a mostrar dificultades fuera de casa.
La diputada provincial visitó escuelas, clubes y centros comunitarios, acompañada por autoridades locales y comunales.
Una aeronave se precipitó durante el festival aéreo cordobés y dejó dos muertos. La tragedia enlutó a las comunidades de Bell Ville y Villa Cañás.
Actas registrales y archivos oficiales revelan una extensa red societaria vinculada al clan Kovalivker, investigado por presunto cobro de coimas en el marco de la causa de los “audios de Spagnuolo”.