Studebaker ganó y sigue firme en la cima

En una tarde de buen fútbol y con su gente acompañando, Studebaker superó 3-1 a Juventud Pueyrredón y ratificó su condición de puntero e invicto del torneo.

El equipo de Villa Cañás abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo con un gol de Kevin Fernández. Poco después, a los 33, Tomás Gómez amplió la diferencia y sobre el cierre de la primera etapa Fernández volvió a convertir para sellar el 3-0 parcial.

En el complemento, Juventud Pueyrredón logró descontar a los 43 minutos a través de Jeremías Pérez, de penal, pero no alcanzó para torcer el rumbo del partido.

El encuentro se disputó con arbitraje de Lautaro Martin, acompañado por los asistentes Luciano Echegaray y Pablo Rosales.

Con este triunfo, Studebaker no solo conserva su invicto sino que se afianza en lo más alto de la tabla, mientras que Juventud Pueyrredón buscará reponerse en la próxima fecha.