Studebaker ganó y sigue firme en la cima

El seleccionado de la Unión del Centro venció 5 a 1 a la Asociación del Oeste y finalizó en el 7° puesto del Campeonato Argentino Sub 14.
El Verde derrotó 3-1 a Juventud Pueyrredón en su cancha, mantuvo el invicto y continúa como único líder del campeonato.
En una tarde de buen fútbol y con su gente acompañando, Studebaker superó 3-1 a Juventud Pueyrredón y ratificó su condición de puntero e invicto del torneo.
El equipo de Villa Cañás abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo con un gol de Kevin Fernández. Poco después, a los 33, Tomás Gómez amplió la diferencia y sobre el cierre de la primera etapa Fernández volvió a convertir para sellar el 3-0 parcial.
En el complemento, Juventud Pueyrredón logró descontar a los 43 minutos a través de Jeremías Pérez, de penal, pero no alcanzó para torcer el rumbo del partido.
El encuentro se disputó con arbitraje de Lautaro Martin, acompañado por los asistentes Luciano Echegaray y Pablo Rosales.
Con este triunfo, Studebaker no solo conserva su invicto sino que se afianza en lo más alto de la tabla, mientras que Juventud Pueyrredón buscará reponerse en la próxima fecha.
Se jugaron diez partidos de la revancha en Primera “A” y trece en Primera “B”, correspondientes a la fecha del fin de semana.
La Federación Unión del Centro ya está compitiendo en el Campeonato Argentino Sub 14 “B”, que se disputa en la ciudad de Mar del Plata del 11 al 14 de septiembre.
El plantel femenino competirá del 11 al 14 de septiembre en el certamen nacional. El debut será ante la Federación Entrerriana.
El equipo de Venado Tuerto se impuso 2 a 1 en condición de visitante, en el marco de una nueva jornada de la Liga Venadense.
