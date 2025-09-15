Chiarella lanzó la quinta edición de “Nuestro Terreno”

El municipio abrió la inscripción para comprar 70 lotes en Venado Tuerto, con financiación en 48 cuotas. El registro estará disponible del 15 de septiembre al 15 de octubre.

15 de septiembre de 2025
El intendente Leonel Chiarella, junto al secretario de Gobierno, Mariano De Mattia, anunció la apertura de inscripciones para la quinta edición del programa “Nuestro Terreno”, que pone a la venta lotes municipales destinados a la construcción de viviendas familiares.
El trámite se realiza online en venadotuerto.gob.ar/nuestroterreno desde este 15 de septiembre hasta el 15 de octubre.

En esta oportunidad se ofrecen 70 lotes ubicados en los barrios Cayetano Silva, Santa Rosa y Juan XXIII, con valores que oscilan entre $10 y $11 millones. Con este sorteo, la gestión municipal alcanza 500 lotes adjudicados desde el inicio del programa.

“Este programa permite a muchas familias y personas solas acceder a su terreno propio, con alternativas de pago y requisitos claros que garantizan transparencia”, destacó Chiarella.
De Mattia añadió que el banco de tierras es sustentable: las cuotas abonadas se reinvierten en mejoras de terrenos y en la compra de nuevos lotes, asegurando la continuidad del esquema.

Cómo se paga


Opción 1: Anticipo del 30% dentro de los 30 días desde la preadjudicación + saldo en 48 cuotas mensuales y consecutivas calculadas en UTM.
Opción 2: 100% financiado en 48 cuotas mensuales y consecutivas en UTM.
Se admiten pagos extraordinarios para adelantar cuotas o cancelar total/parcialmente.
Cupos y segmentos
Dos segmentos: grupos familiares o personas solas.
Cupo del 4% destinado a personas con discapacidad.


Requisitos principales


Ser mayor de edad y residir al menos 4 años en Venado Tuerto.
No poseer inmuebles ni bienes que permitan acceder a vivienda/terreno por otros medios.
Ingresos entre 1 y 12 SMVM ($322.200 a $3.866.400), formales o informales.
Sin causas penales dolosas, antecedentes contrarios a la moralidad, deudas alimentarias, quiebra o inhibiciones.
No haber sido beneficiario de programas similares (municipales, provinciales o nacionales).
No ser funcionario del Ejecutivo (hasta directores) ni del Concejo, ni familiares directos.
Pueden inscribirse grupos familiares (matrimonios, convivencias o vínculos consanguíneos) o personas solas.

Consultas y atención


Teléfono/WhatsApp: 3462 585207
Email: [email protected]
Presencial: Dirección de Tierra y Hábitat (San Martín y Marconi), lunes a viernes, 7 a 13.

