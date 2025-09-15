La detección temprana, clave contra el linfoma en Argentina

Cada 15 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma, un tipo de cáncer de la sangre que afecta al sistema linfático, parte esencial de las defensas del organismo. En Argentina, se estima que se diagnostican cerca de 9.000 nuevos casos al año, lo que representa a 1 de cada 5.000 habitantes.

Existen dos grandes grupos: el linfoma de Hodgkin, más frecuente en jóvenes, y los linfomas no Hodgkin, que abarcan cerca de 60 subtipos y son el tercer tipo de cáncer con mayor aumento de casos en los últimos años, detrás del melanoma y el cáncer de pulmón.

Uno de los principales desafíos es la detección a tiempo. Según datos de la Red Mundial de Grupos de Pacientes con Linfoma, en Argentina seis de cada diez personas demoran más de seis meses en consultar al médico desde la aparición de los primeros síntomas. Esta demora impacta directamente en las posibilidades de un tratamiento exitoso.

Entre las señales de alerta se destacan el crecimiento indoloro de ganglios linfáticos en cuello, axilas o ingles, fiebre persistente, pérdida de peso involuntaria, sudoraciones nocturnas, picazón generalizada, fatiga extrema y tos persistente. Aun así, no siempre los pacientes presentan estos síntomas, lo que hace que en muchos casos el diagnóstico llegue en estudios de rutina o cuando la enfermedad ya está avanzada.

La Asociación Civil Linfomas de Argentina (ACLA), que cumple 20 años de trabajo, busca visibilizar la importancia de la detección temprana y acompaña a pacientes y familiares con información, contención y actividades de concientización. “Todavía hay mucho desconocimiento, pero vemos con entusiasmo los avances científicos y el compromiso de los profesionales de la salud. El acceso rápido a los tratamientos sigue siendo tan crucial como el diagnóstico temprano”, expresaron desde la entidad.

Hoy, las terapias disponibles incluyen quimioterapia, radioterapia, trasplante de médula ósea y, en los últimos años, innovaciones como anticuerpos monoclonales y terapias dirigidas. Estas alternativas han permitido mejorar la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes.