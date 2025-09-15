La detección temprana, clave contra el linfoma en Argentina

Día Mundial de la Migraña: un problema que afecta a millones
En Argentina, más de 4 millones de personas conviven con migraña. El diagnóstico demora en promedio más de 11 años, según un nuevo estudio.
Cada año se diagnostican unos 9.000 casos en el país. Seis de cada diez pacientes tardan más de seis meses en consultar tras los primeros síntomas.Salud15 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Cada 15 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma, un tipo de cáncer de la sangre que afecta al sistema linfático, parte esencial de las defensas del organismo. En Argentina, se estima que se diagnostican cerca de 9.000 nuevos casos al año, lo que representa a 1 de cada 5.000 habitantes.
Existen dos grandes grupos: el linfoma de Hodgkin, más frecuente en jóvenes, y los linfomas no Hodgkin, que abarcan cerca de 60 subtipos y son el tercer tipo de cáncer con mayor aumento de casos en los últimos años, detrás del melanoma y el cáncer de pulmón.
Uno de los principales desafíos es la detección a tiempo. Según datos de la Red Mundial de Grupos de Pacientes con Linfoma, en Argentina seis de cada diez personas demoran más de seis meses en consultar al médico desde la aparición de los primeros síntomas. Esta demora impacta directamente en las posibilidades de un tratamiento exitoso.
Entre las señales de alerta se destacan el crecimiento indoloro de ganglios linfáticos en cuello, axilas o ingles, fiebre persistente, pérdida de peso involuntaria, sudoraciones nocturnas, picazón generalizada, fatiga extrema y tos persistente. Aun así, no siempre los pacientes presentan estos síntomas, lo que hace que en muchos casos el diagnóstico llegue en estudios de rutina o cuando la enfermedad ya está avanzada.
La Asociación Civil Linfomas de Argentina (ACLA), que cumple 20 años de trabajo, busca visibilizar la importancia de la detección temprana y acompaña a pacientes y familiares con información, contención y actividades de concientización. “Todavía hay mucho desconocimiento, pero vemos con entusiasmo los avances científicos y el compromiso de los profesionales de la salud. El acceso rápido a los tratamientos sigue siendo tan crucial como el diagnóstico temprano”, expresaron desde la entidad.
Hoy, las terapias disponibles incluyen quimioterapia, radioterapia, trasplante de médula ósea y, en los últimos años, innovaciones como anticuerpos monoclonales y terapias dirigidas. Estas alternativas han permitido mejorar la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes.
En Argentina, más de 4 millones de personas conviven con migraña. El diagnóstico demora en promedio más de 11 años, según un nuevo estudio.
En la Clínica La Pequeña Familia, el Laboratorio de Análisis Clínicos es un eslabón fundamental en la atención médica. Conversamos con el bioquímico Mariano Cánovas, responsable del servicio, quien nos contó cómo trabajan y cuáles son las fortalezas que lo distinguen.
Expertos advierten que una pérdida de peso acelerada puede afectar la masa muscular. Recomiendan priorizar proteínas y ejercicios de fuerza progresivos para lograr un cambio saludable.
Una investigación en Brasil vinculó seis edulcorantes artificiales con un deterioro cognitivo más rápido, en especial en adultos menores de 60 años y personas con diabetes.
La idea de una dieta saludable se transformó en medio siglo: de priorizar carnes y calorías a valorar fibra, alimentos frescos y menor consumo de ultraprocesados.
Nutricionistas destacan los beneficios de la palta en la dieta diaria, aunque advierten que la clave está en la moderación y en adaptar su consumo a cada persona.
La selección perdió 1-0 en Guayaquil con varios suplentes y la despedida de Messi en eliminatorias quedó opacada. El equipo volvió a mostrar dificultades fuera de casa.
La diputada provincial visitó escuelas, clubes y centros comunitarios, acompañada por autoridades locales y comunales.
Una aeronave se precipitó durante el festival aéreo cordobés y dejó dos muertos. La tragedia enlutó a las comunidades de Bell Ville y Villa Cañás.
Actas registrales y archivos oficiales revelan una extensa red societaria vinculada al clan Kovalivker, investigado por presunto cobro de coimas en el marco de la causa de los “audios de Spagnuolo”.
Con la participación del intendente Tito Gizzi y funcionarios locales, la Municipalidad y PAMI celebraron el final de una temporada marcada por la recreación, la actividad física y la integración social.