Milei afronta “la mayor crisis de su presidencia”, según Financial Times

El presidente Javier Milei atraviesa “la mayor crisis” desde que llegó a la Casa Rosada, a menos de dos años de gestión, según un análisis publicado por Financial Times. El medio británico señala un escenario marcado por denuncias de corrupción, una derrota electoral contundente en la provincia de Buenos Aires y una recuperación económica que no logra consolidarse.

La periodista Ciara Nurgent recuerda que el primer año de Milei estuvo acompañado de logros como la baja de la inflación y el respaldo a su plan de austeridad. Sin embargo, el último tramo mostró un giro: el escándalo que salpica a su hermana Karina Milei, secretaria de la Presidencia, y la caída electoral frente al peronismo en Buenos Aires por más de 13 puntos.

El informe también destaca la debilidad parlamentaria del oficialismo y el rechazo a leyes clave como la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario y la redistribución de fondos a las provincias. El índice de aprobación presidencial, además, se ubica por primera vez por debajo del 40 %.

De acuerdo con el FT, Milei deberá reconstruir consensos con gobernadores y dar señales de gestión eficaz antes de las elecciones legislativas de octubre. De lo contrario, advierte el artículo, la frustración social por la falta de mejoras económicas podría profundizar aún más la crisis.