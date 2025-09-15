Milei afronta “la mayor crisis de su presidencia”, según Financial Times

Caputo fija tope al recupero de IVA y prioriza energía y transporte
El Ministerio de Economía limitó a $26.500 millones anuales el recupero de saldos fiscales. La mayor parte de los fondos se destinará a empresas de energía y transporte.
El diario británico advierte sobre el impacto de los escándalos, la derrota en Buenos Aires y la falta de recuperación económica.Economía15 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei atraviesa “la mayor crisis” desde que llegó a la Casa Rosada, a menos de dos años de gestión, según un análisis publicado por Financial Times. El medio británico señala un escenario marcado por denuncias de corrupción, una derrota electoral contundente en la provincia de Buenos Aires y una recuperación económica que no logra consolidarse.
La periodista Ciara Nurgent recuerda que el primer año de Milei estuvo acompañado de logros como la baja de la inflación y el respaldo a su plan de austeridad. Sin embargo, el último tramo mostró un giro: el escándalo que salpica a su hermana Karina Milei, secretaria de la Presidencia, y la caída electoral frente al peronismo en Buenos Aires por más de 13 puntos.
El informe también destaca la debilidad parlamentaria del oficialismo y el rechazo a leyes clave como la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario y la redistribución de fondos a las provincias. El índice de aprobación presidencial, además, se ubica por primera vez por debajo del 40 %.
De acuerdo con el FT, Milei deberá reconstruir consensos con gobernadores y dar señales de gestión eficaz antes de las elecciones legislativas de octubre. De lo contrario, advierte el artículo, la frustración social por la falta de mejoras económicas podría profundizar aún más la crisis.
El Presidente anunciará el proyecto este lunes y los gobernadores opositores anticipan que no avalarán una nueva prórroga. Buscan que la ley se apruebe antes de fin de año.
La ANSES informó el cronograma de pagos de jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y PNC correspondiente a este viernes 12 de septiembre.
Las pensiones por invalidez y vejez serán de $224.194,02 más un bono de $70.000. Para madres de siete hijos o más, el haber total asciende a $390.277,17.
Con un IPC de 1,9% en agosto, el BCRA redujo las tasas de pases para aliviar la actividad económica. Caputo aseguró que el frente financiero comenzó a estabilizarse.
El organismo dará a conocer la variación del Índice de Precios al Consumidor, mientras consultoras estiman un alza cercana al 2%.
La selección perdió 1-0 en Guayaquil con varios suplentes y la despedida de Messi en eliminatorias quedó opacada. El equipo volvió a mostrar dificultades fuera de casa.
La diputada provincial visitó escuelas, clubes y centros comunitarios, acompañada por autoridades locales y comunales.
Una aeronave se precipitó durante el festival aéreo cordobés y dejó dos muertos. La tragedia enlutó a las comunidades de Bell Ville y Villa Cañás.
Actas registrales y archivos oficiales revelan una extensa red societaria vinculada al clan Kovalivker, investigado por presunto cobro de coimas en el marco de la causa de los “audios de Spagnuolo”.
Con la participación del intendente Tito Gizzi y funcionarios locales, la Municipalidad y PAMI celebraron el final de una temporada marcada por la recreación, la actividad física y la integración social.