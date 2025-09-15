Milei presenta el Presupuesto 2026 y la oposición fija condiciones

Caputo fija tope al recupero de IVA y prioriza energía y transporte
El Ministerio de Economía limitó a $26.500 millones anuales el recupero de saldos fiscales. La mayor parte de los fondos se destinará a empresas de energía y transporte.
El Presidente anunciará el proyecto este lunes y los gobernadores opositores anticipan que no avalarán una nueva prórroga. Buscan que la ley se apruebe antes de fin de año.Economía15 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei presentará este lunes, por cadena nacional, el proyecto de Presupuesto 2026 que enviará al Congreso. Gobernadores y legisladores opositores ya adelantaron que no aceptarán una nueva prórroga, como ocurrió en los últimos dos años, y preparan un cronograma estricto para que la norma sea tratada y sancionada durante el actual período de sesiones ordinarias.
La oposición presionará a la Comisión de Presupuesto de Diputados, que preside José Luis Espert, para fijar citaciones a funcionarios de la cartera económica y una fecha precisa para la firma del dictamen. La estrategia apunta a evitar que se repita la situación del año pasado, cuando se suspendió el debate y se prorrogó el presupuesto 2023, otorgando al Ejecutivo margen para administrar fondos sin control parlamentario.
Desde la Casa Rosada insisten en que el equilibrio fiscal “no es negociable” y que no habrá aval a modificaciones que comprometan esa meta. Sin embargo, los mandatarios provinciales reclaman mayor apertura, principalmente en torno a la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución del Impuesto a los Combustibles.
Entre los gobernadores que ya expresaron su postura figuran Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy). Este último advirtió que, aunque respalda el déficit cero, “la motosierra ya no es la herramienta; hace falta un bisturí para terminar con la corrupción y la ineficiencia sin golpear a los más vulnerables”.
El debate se desarrollará en un contexto adverso para el oficialismo, marcado por derrotas legislativas recientes, dificultades en el Congreso y tensiones con las provincias. La cadena nacional de Milei definirá si el Gobierno opta por abrir el diálogo o intenta imponer su proyecto sin concesiones.
