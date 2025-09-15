Milei presenta el Presupuesto 2026 y la oposición fija condiciones

El presidente Javier Milei presentará este lunes, por cadena nacional, el proyecto de Presupuesto 2026 que enviará al Congreso. Gobernadores y legisladores opositores ya adelantaron que no aceptarán una nueva prórroga, como ocurrió en los últimos dos años, y preparan un cronograma estricto para que la norma sea tratada y sancionada durante el actual período de sesiones ordinarias.

La oposición presionará a la Comisión de Presupuesto de Diputados, que preside José Luis Espert, para fijar citaciones a funcionarios de la cartera económica y una fecha precisa para la firma del dictamen. La estrategia apunta a evitar que se repita la situación del año pasado, cuando se suspendió el debate y se prorrogó el presupuesto 2023, otorgando al Ejecutivo margen para administrar fondos sin control parlamentario.

Desde la Casa Rosada insisten en que el equilibrio fiscal “no es negociable” y que no habrá aval a modificaciones que comprometan esa meta. Sin embargo, los mandatarios provinciales reclaman mayor apertura, principalmente en torno a la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución del Impuesto a los Combustibles.

Entre los gobernadores que ya expresaron su postura figuran Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy). Este último advirtió que, aunque respalda el déficit cero, “la motosierra ya no es la herramienta; hace falta un bisturí para terminar con la corrupción y la ineficiencia sin golpear a los más vulnerables”.

El debate se desarrollará en un contexto adverso para el oficialismo, marcado por derrotas legislativas recientes, dificultades en el Congreso y tensiones con las provincias. La cadena nacional de Milei definirá si el Gobierno opta por abrir el diálogo o intenta imponer su proyecto sin concesiones.