Chañar Ladeado: robo millonario y hallazgo de invernadero de marihuana

Un violento robo ocurrido en la madrugada del sábado en Chañar Ladeado derivó en un operativo policial de gran magnitud que finalizó con tres detenidos y el hallazgo inesperado de un invernadero de marihuana en zona rural de Villa Eloísa.



La investigación comenzó tras la denuncia de un vecino de calle San Martín al 800, quien informó que delincuentes le habían sustraído unos 3 millones de pesos y 150 dólares. Con patrulleros de la Unidad Regional IV, efectivos de Seguridad Rural, cuerpos especiales y un helicóptero, la Policía inició una persecución que se extendió por los departamentos Caseros e Iriondo.



El vehículo utilizado en la fuga, una Volkswagen Amarok, fue localizado en un campo de Villa Eloísa. Allí se concretó la detención de un hombre de 31 años que llevaba consigo más de un millón y medio de pesos. Poco después, sus dos cómplices, de 27 y 28 años, fueron capturados entre la vegetación. Todos cuentan con antecedentes por robos, abuso de armas y delitos vinculados a la ley de estupefacientes.



Durante los procedimientos se incautaron armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos. Sin embargo, el hecho dio un giro cuando los uniformados encontraron en un galpón rural un invernadero artesanal de cannabis, con plantas en etapa de cultivo bajo iluminación artificial y humedad controlada.

La Fiscalía de Firmat mantiene a los detenidos incomunicados bajo la carátula de hurto calificado, mientras que la Justicia Federal tomó intervención por la plantación, en el marco de la Ley 23.737. Todo lo secuestrado quedó a disposición de ambas jurisdicciones.