Chañar Ladeado: robo millonario y hallazgo de invernadero de marihuana

Nuevo imputado por juego clandestino en Venado Tuerto
Un hombre fue acusado en el marco de la investigación que comenzó en 2024 tras una denuncia de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. Recuperó la libertad bajo fianza.
Tres hombres fueron detenidos tras un asalto en Chañar Ladeado. En un campo de Villa Eloísa, además de dinero y armas, la Policía descubrió un invernadero clandestino de cannabis.
Un violento robo ocurrido en la madrugada del sábado en Chañar Ladeado derivó en un operativo policial de gran magnitud que finalizó con tres detenidos y el hallazgo inesperado de un invernadero de marihuana en zona rural de Villa Eloísa.
La investigación comenzó tras la denuncia de un vecino de calle San Martín al 800, quien informó que delincuentes le habían sustraído unos 3 millones de pesos y 150 dólares. Con patrulleros de la Unidad Regional IV, efectivos de Seguridad Rural, cuerpos especiales y un helicóptero, la Policía inició una persecución que se extendió por los departamentos Caseros e Iriondo.
El vehículo utilizado en la fuga, una Volkswagen Amarok, fue localizado en un campo de Villa Eloísa. Allí se concretó la detención de un hombre de 31 años que llevaba consigo más de un millón y medio de pesos. Poco después, sus dos cómplices, de 27 y 28 años, fueron capturados entre la vegetación. Todos cuentan con antecedentes por robos, abuso de armas y delitos vinculados a la ley de estupefacientes.
Durante los procedimientos se incautaron armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos. Sin embargo, el hecho dio un giro cuando los uniformados encontraron en un galpón rural un invernadero artesanal de cannabis, con plantas en etapa de cultivo bajo iluminación artificial y humedad controlada.
La Fiscalía de Firmat mantiene a los detenidos incomunicados bajo la carátula de hurto calificado, mientras que la Justicia Federal tomó intervención por la plantación, en el marco de la Ley 23.737. Todo lo secuestrado quedó a disposición de ambas jurisdicciones.
El allanamiento se realizó en calle Pardal al 500. Secuestraron celulares y el detenido, de 37 años, quedó a disposición de la Justicia.
El operativo se realizó en zona rural de Rufino por una causa iniciada en La Pampa. Un joven de 24 años fue notificado y se secuestraron elementos de interés.
Un joven de 28 años fue condenado tras atacar con un cuchillo a otro hombre en una vivienda de Rufino. La investigación estuvo a cargo del fiscal Mauro Menéndez.
La Policía halló una Yamaha YBR 125 robada en agosto. Un joven de 21 años fue notificado por encubrimiento y permanece en libertad.
La PDI secuestró notebooks y celulares en un procedimiento realizado este sábado en calle Tucumán.
La selección perdió 1-0 en Guayaquil con varios suplentes y la despedida de Messi en eliminatorias quedó opacada. El equipo volvió a mostrar dificultades fuera de casa.
La diputada provincial visitó escuelas, clubes y centros comunitarios, acompañada por autoridades locales y comunales.
Una aeronave se precipitó durante el festival aéreo cordobés y dejó dos muertos. La tragedia enlutó a las comunidades de Bell Ville y Villa Cañás.
Actas registrales y archivos oficiales revelan una extensa red societaria vinculada al clan Kovalivker, investigado por presunto cobro de coimas en el marco de la causa de los “audios de Spagnuolo”.
Con la participación del intendente Tito Gizzi y funcionarios locales, la Municipalidad y PAMI celebraron el final de una temporada marcada por la recreación, la actividad física y la integración social.