Villa Cañás celebra la 2ª Fiesta de la Empanada de Hojaldre

El próximo domingo 21 de septiembre se desarrollará en Villa Cañás la 2ª Fiesta de la Empanada de Hojaldre, organizada por la Municipalidad local. El encuentro tendrá lugar en el Predio Mirtha Legrand – Escenario “Los 3 Maestros”, desde las 10.30 horas.



La propuesta reunirá a panaderos y emprendedores que ofrecerán empanadas de hojaldre, sello distintivo de la ciudad, junto a otras elaboraciones artesanales. También habrá espacios para artesanos, instituciones educativas, intermedias y deportivas de Villa Cañás, así como juegos recreativos para toda la familia.

La jornada se abrirá con un desfile temático dedicado a la paz mundial, con la participación de las escuelas locales. En el escenario principal se presentarán agrupaciones artísticas y musicales como Fuerza Joven, Campirano, un coro de alumnos de 7º grado, ritmos con Samy, Espacio Freya, Raíces del Arte, la Academia Celeste y Blanco y el grupo de danzas del Centro de Jubilados de PAMI “Vivir con Alegría”.



También mostrarán su trabajo los talleres culturales municipales de danza española, percusión, órgano, ritmos urbanos, teatro, canto, guitarra y danza árabe. Se sumará la participación de Enredarte (gimnasia artística), dos dúos de la Escuela Nacional y la poeta Ana Morey.

Desde el Municipio destacaron que esta fiesta busca “poner en valor la identidad cañaseña a través de la gastronomía y la cultura, y al mismo tiempo brindar un espacio de encuentro para toda la comunidad”.