Villa Cañás celebra la 2ª Fiesta de la Empanada de Hojaldre

El próximo domingo 21 de septiembre se desarrollará en Villa Cañás la 2ª Fiesta de la Empanada de Hojaldre, organizada por la Municipalidad local.
El próximo domingo 21 de septiembre se desarrollará en Villa Cañás la 2ª Fiesta de la Empanada de Hojaldre, organizada por la Municipalidad local. El encuentro tendrá lugar en el Predio Mirtha Legrand – Escenario “Los 3 Maestros”, desde las 10.30 horas.
La propuesta reunirá a panaderos y emprendedores que ofrecerán empanadas de hojaldre, sello distintivo de la ciudad, junto a otras elaboraciones artesanales. También habrá espacios para artesanos, instituciones educativas, intermedias y deportivas de Villa Cañás, así como juegos recreativos para toda la familia.
La jornada se abrirá con un desfile temático dedicado a la paz mundial, con la participación de las escuelas locales. En el escenario principal se presentarán agrupaciones artísticas y musicales como Fuerza Joven, Campirano, un coro de alumnos de 7º grado, ritmos con Samy, Espacio Freya, Raíces del Arte, la Academia Celeste y Blanco y el grupo de danzas del Centro de Jubilados de PAMI “Vivir con Alegría”.
También mostrarán su trabajo los talleres culturales municipales de danza española, percusión, órgano, ritmos urbanos, teatro, canto, guitarra y danza árabe. Se sumará la participación de Enredarte (gimnasia artística), dos dúos de la Escuela Nacional y la poeta Ana Morey.
Desde el Municipio destacaron que esta fiesta busca “poner en valor la identidad cañaseña a través de la gastronomía y la cultura, y al mismo tiempo brindar un espacio de encuentro para toda la comunidad”.
La Municipalidad continúa con trabajos en distintos sectores de la ciudad para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir anegamientos.
Ocurrió esta mañana en la intersección de calles 57 y 48. El motociclista fue trasladado al hospital por personal del SIES 107.
El intendente Norberto Gizzi participó del acto por el Día del Maestro, donde alumnos y docentes recordaron a Sarmiento y destacaron la vocación de enseñar.
La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo confirmó que los interesados podrán anotarse o actualizar sus datos hasta el 30 de septiembre. Los requisitos incluyen residencia en la ciudad y conformación de un grupo familiar.
Un automóvil se incendió este lunes en la intersección de calle 36 y 53 bis. La actuación inmediata de los bomberos voluntarios impidió que las llamas se propagaran y confirmó que no hubo heridos.
La compañía anunció nuevas frecuencias desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hacia la isla caribeña, disponibles entre enero y febrero.
La comuna entregó ayuda directa a 218 familias afectadas y gestiona créditos blandos para la reconstrucción, tras la histórica tormenta de Santa Rosa.
El músico contó que la mediática le ofreció comprarle un Ferrari si aceptaba casarse, aunque él aseguró que no le convenció el modo en que se lo planteó.
El expresidente fue hallado culpable por organización criminal y golpismo. Se enfrenta a una pena de hasta 43 años de prisión.
La fiscal Carmen Ibarra se opuso al arresto domiciliario del adolescente de 14 años. En paralelo, el acusado de 17 irá a juicio oral por el homicidio de la niña de 7 años en La Plata.