Fassi pidió perdón a Tapia y busca recomponer con la AFA

FIFA confirmó los horarios del Mundial 2026
Los partidos se jugarán a las 13, 16, 19 y 22 (hora argentina). La Selección podrá verse en horarios accesibles para los hinchas.
El presidente de Talleres, Andrés Fassi, se disculpó públicamente con Claudio Tapia tras sus duras críticas del año pasado. El gesto busca bajar tensiones en medio de la crisis deportiva del club.Deportes12 de septiembre de 2025GASTON PAROLA
El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, sorprendió este jueves al pedir perdón públicamente a Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El dirigente, conocido por impulsar el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), señaló que su intención es “cambiar y mejorar el fútbol argentino” y tender puentes con la conducción actual.
El pedido de disculpas marca un giro respecto a septiembre de 2024, cuando, tras la eliminación de Talleres a manos de Boca en los octavos de final de la Copa de la Liga, Fassi había lanzado fuertes acusaciones contra Tapia. En aquel momento lo acusó de favorecer a determinados clubes y de mantener vínculos con barras bravas, declaraciones que incluso lo llevaron a ser recibido por el presidente Javier Milei y su hermana Karina en la Casa Rosada, en el marco del debate por las SAD.
La respuesta desde la AFA no tardó en llegar. Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, lo calificó en redes sociales como “mentiroso”, “cara dura” y “traidor”, dejando en claro que las diferencias siguen vigentes.
Mientras tanto, Talleres atraviesa un delicado presente deportivo y está comprometido con la zona de descenso, situación que refuerza la necesidad de Fassi de acercarse a la conducción del fútbol local. El gesto hacia Tapia abre un nuevo capítulo en la siempre convulsionada política de la pelota argentina.
La selección perdió 1-0 en Guayaquil con varios suplentes y la despedida de Messi en eliminatorias quedó opacada. El equipo volvió a mostrar dificultades fuera de casa.
Luego de una reunión entre los dirigentes del ´Rojo´ y APreViDe, la suspensión podría quedar sin efecto.
El piloto argentino no pudo superar la Q1 en Monza y partirá desde la 18ª posición este domingo. Su compañero Pierre Gasly saldrá último.
Con dos goles de Lionel Messi y otro de Lautaro Martínez, la Selección se despidió de su gente con una victoria contundente en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
La Selección enfrentará a la Vinotinto este jueves a las 20.30 en Buenos Aires. El encuentro podría ser el último de Messi en Eliminatorias como local y será transmitido por Telefé, TyC Sports y DSports.
La compañía anunció nuevas frecuencias desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hacia la isla caribeña, disponibles entre enero y febrero.
La comuna entregó ayuda directa a 218 familias afectadas y gestiona créditos blandos para la reconstrucción, tras la histórica tormenta de Santa Rosa.
El músico contó que la mediática le ofreció comprarle un Ferrari si aceptaba casarse, aunque él aseguró que no le convenció el modo en que se lo planteó.
El expresidente fue hallado culpable por organización criminal y golpismo. Se enfrenta a una pena de hasta 43 años de prisión.
La fiscal Carmen Ibarra se opuso al arresto domiciliario del adolescente de 14 años. En paralelo, el acusado de 17 irá a juicio oral por el homicidio de la niña de 7 años en La Plata.