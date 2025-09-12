Fassi pidió perdón a Tapia y busca recomponer con la AFA

El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, sorprendió este jueves al pedir perdón públicamente a Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El dirigente, conocido por impulsar el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), señaló que su intención es “cambiar y mejorar el fútbol argentino” y tender puentes con la conducción actual.

El pedido de disculpas marca un giro respecto a septiembre de 2024, cuando, tras la eliminación de Talleres a manos de Boca en los octavos de final de la Copa de la Liga, Fassi había lanzado fuertes acusaciones contra Tapia. En aquel momento lo acusó de favorecer a determinados clubes y de mantener vínculos con barras bravas, declaraciones que incluso lo llevaron a ser recibido por el presidente Javier Milei y su hermana Karina en la Casa Rosada, en el marco del debate por las SAD.

La respuesta desde la AFA no tardó en llegar. Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, lo calificó en redes sociales como “mentiroso”, “cara dura” y “traidor”, dejando en claro que las diferencias siguen vigentes.

Mientras tanto, Talleres atraviesa un delicado presente deportivo y está comprometido con la zona de descenso, situación que refuerza la necesidad de Fassi de acercarse a la conducción del fútbol local. El gesto hacia Tapia abre un nuevo capítulo en la siempre convulsionada política de la pelota argentina.