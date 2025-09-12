Inauguraron la muestra de arte “Futurismo” en Villa Cañás

Villa Cañás celebra la 2ª Fiesta de la Empanada de Hojaldre
El domingo 21 de septiembre la ciudad vivirá una jornada cultural y gastronómica con espectáculos, stands y el tradicional desfile por la paz mundial.
La propuesta reúne obras de artistas locales y permanecerá abierta tres semanas en el Centro Cultural.Villa Cañás12 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Cañás dejó inaugurada la exposición “Futurismo”, un espacio que convoca a distintos artistas de la ciudad y la región.
El evento contó con la participación de Darío “Toti” Lacoste y otros creadores locales que presentaron pinturas, fotografías y objetos vinculados a la temática del futuro. La música también tuvo su lugar con la pianista Milagros Quiroga, quien interpretó obras de Marta Mier.
Además, el profesor Beto Mazza y sus alumnos acompañaron la propuesta con una actividad física especial relacionada con la muestra.
“Estas muestras tienen como objetivo seguir generando espacios para la difusión del arte local y fomentar el encuentro de la comunidad con la cultura en todas sus manifestaciones”, señaló la directora de Cultura, Josefina Castro, al agradecer a los participantes.
La muestra permanecerá abierta durante tres semanas en el Centro Cultural. Los vecinos podrán visitarla de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.
El domingo 21 de septiembre la ciudad vivirá una jornada cultural y gastronómica con espectáculos, stands y el tradicional desfile por la paz mundial.
La Municipalidad continúa con trabajos en distintos sectores de la ciudad para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir anegamientos.
Ocurrió esta mañana en la intersección de calles 57 y 48. El motociclista fue trasladado al hospital por personal del SIES 107.
El intendente Norberto Gizzi participó del acto por el Día del Maestro, donde alumnos y docentes recordaron a Sarmiento y destacaron la vocación de enseñar.
La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo confirmó que los interesados podrán anotarse o actualizar sus datos hasta el 30 de septiembre. Los requisitos incluyen residencia en la ciudad y conformación de un grupo familiar.
Un automóvil se incendió este lunes en la intersección de calle 36 y 53 bis. La actuación inmediata de los bomberos voluntarios impidió que las llamas se propagaran y confirmó que no hubo heridos.
La compañía anunció nuevas frecuencias desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hacia la isla caribeña, disponibles entre enero y febrero.
La comuna entregó ayuda directa a 218 familias afectadas y gestiona créditos blandos para la reconstrucción, tras la histórica tormenta de Santa Rosa.
El músico contó que la mediática le ofreció comprarle un Ferrari si aceptaba casarse, aunque él aseguró que no le convenció el modo en que se lo planteó.
El expresidente fue hallado culpable por organización criminal y golpismo. Se enfrenta a una pena de hasta 43 años de prisión.
La fiscal Carmen Ibarra se opuso al arresto domiciliario del adolescente de 14 años. En paralelo, el acusado de 17 irá a juicio oral por el homicidio de la niña de 7 años en La Plata.