Inauguraron la muestra de arte “Futurismo” en Villa Cañás

La propuesta reúne obras de artistas locales y permanecerá abierta tres semanas en el Centro Cultural.

Villa Cañás12 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Cañás dejó inaugurada la exposición “Futurismo”, un espacio que convoca a distintos artistas de la ciudad y la región. 
El evento contó con la participación de Darío “Toti” Lacoste y otros creadores locales que presentaron pinturas, fotografías y objetos vinculados a la temática del futuro. La música también tuvo su lugar con la pianista Milagros Quiroga, quien interpretó obras de Marta Mier.
Además, el profesor Beto Mazza y sus alumnos acompañaron la propuesta con una actividad física especial relacionada con la muestra.
“Estas muestras tienen como objetivo seguir generando espacios para la difusión del arte local y fomentar el encuentro de la comunidad con la cultura en todas sus manifestaciones”, señaló la directora de Cultura, Josefina Castro, al agradecer a los participantes.
La muestra permanecerá abierta durante tres semanas en el Centro Cultural. Los vecinos podrán visitarla de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.
