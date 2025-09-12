Inauguraron la muestra de arte “Futurismo” en Villa Cañás

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Cañás dejó inaugurada la exposición “Futurismo”, un espacio que convoca a distintos artistas de la ciudad y la región.



El evento contó con la participación de Darío “Toti” Lacoste y otros creadores locales que presentaron pinturas, fotografías y objetos vinculados a la temática del futuro. La música también tuvo su lugar con la pianista Milagros Quiroga, quien interpretó obras de Marta Mier.



Además, el profesor Beto Mazza y sus alumnos acompañaron la propuesta con una actividad física especial relacionada con la muestra.



“Estas muestras tienen como objetivo seguir generando espacios para la difusión del arte local y fomentar el encuentro de la comunidad con la cultura en todas sus manifestaciones”, señaló la directora de Cultura, Josefina Castro, al agradecer a los participantes.



La muestra permanecerá abierta durante tres semanas en el Centro Cultural. Los vecinos podrán visitarla de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.

