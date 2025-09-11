Fiscal rechazó la domiciliaria para el menor acusado por el crimen de Kim

Hallaron muerto al argentino secuestrado en Río de Janeiro
Alejandro Ainsworth, de 54 años, había desaparecido tras salir de su hospedaje en Copacabana. Su hijo confirmó el hallazgo.
La fiscal Carmen Ibarra se opuso al arresto domiciliario del adolescente de 14 años. En paralelo, el acusado de 17 irá a juicio oral por el homicidio de la niña de 7 años en La Plata.Sociedad11 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
La fiscal Carmen Ibarra rechazó este jueves el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa del menor de 14 años acusado de participar en el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada en febrero en la ciudad de La Plata. La decisión final quedará en manos de la jueza María José Lescano.
Durante la audiencia de revisión, la funcionaria judicial sostuvo que el adolescente debe continuar alojado en un instituto de menores bajo medidas de seguridad. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, integrada por los jueces Raúl Dalto y Silvia Oyhamburu, confirmó que permanecerá allí por un plazo de dos años.
En tanto, el otro implicado, de 17 años, fue elevado a juicio oral y público acusado de homicidio en ocasión de robo.
El hecho ocurrió el 25 de febrero en la localidad platense de Altos de San Lorenzo, cuando los dos jóvenes abordaron a Florencia, madre de la víctima, y se llevaron el vehículo con Kim en su interior. La niña quedó atrapada y fue arrastrada cerca de 15 cuadras hasta que el auto chocó contra un poste de luz. Como consecuencia, murió casi de inmediato por las graves heridas sufridas.
Tras el impacto, los acusados escaparon a pie hacia un descampado, pero posteriormente fueron detenidos. El caso generó una profunda conmoción en La Plata y el proceso judicial continúa en marcha.
Alejandro Ainsworth, de 54 años, había desaparecido tras salir de su hospedaje en Copacabana. Su hijo confirmó el hallazgo.
La causa quedó a disposición de la Justicia.
La Policía Federal realizó cuatro procedimientos en Miramar por una investigación de trata de personas. Intervinieron un templo evangélico, un comercio y dos viviendas particulares.
El Concejo Municipal aprobó la medida mientras dure el conflicto laboral con la patronal. También pidieron apoyo a empresas de servicios y al Ministerio de Trabajo provincial.
La magistrada fue acusada de delitos vinculados al documental filmado durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. Los fiscales pidieron su juicio político y desafuero.
El viernes 12 de septiembre la ciudad será escenario de una movilización en defensa de la planta local y sus puestos de trabajo. La convocatoria reúne a instituciones, gremios, organizaciones y vecinos.
El activista conservador recibió un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle. Un sospechoso fue detenido y el hecho generó condenas de todo el arco político.
El intendente Norberto Gizzi participó del acto por el Día del Maestro, donde alumnos y docentes recordaron a Sarmiento y destacaron la vocación de enseñar.
El gobernador decidió no responder más a politicadesantafe.com tras sus informes sobre reelección, sobreprecios y fondos polémicos. La medida reabre el debate sobre libertad de prensa.
Con un IPC de 1,9% en agosto, el BCRA redujo las tasas de pases para aliviar la actividad económica. Caputo aseguró que el frente financiero comenzó a estabilizarse.
Los partidos se jugarán a las 13, 16, 19 y 22 (hora argentina). La Selección podrá verse en horarios accesibles para los hinchas.