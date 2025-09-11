Fiscal rechazó la domiciliaria para el menor acusado por el crimen de Kim

La fiscal Carmen Ibarra rechazó este jueves el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa del menor de 14 años acusado de participar en el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada en febrero en la ciudad de La Plata. La decisión final quedará en manos de la jueza María José Lescano.

Durante la audiencia de revisión, la funcionaria judicial sostuvo que el adolescente debe continuar alojado en un instituto de menores bajo medidas de seguridad. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, integrada por los jueces Raúl Dalto y Silvia Oyhamburu, confirmó que permanecerá allí por un plazo de dos años.

En tanto, el otro implicado, de 17 años, fue elevado a juicio oral y público acusado de homicidio en ocasión de robo.

El hecho ocurrió el 25 de febrero en la localidad platense de Altos de San Lorenzo, cuando los dos jóvenes abordaron a Florencia, madre de la víctima, y se llevaron el vehículo con Kim en su interior. La niña quedó atrapada y fue arrastrada cerca de 15 cuadras hasta que el auto chocó contra un poste de luz. Como consecuencia, murió casi de inmediato por las graves heridas sufridas.

Tras el impacto, los acusados escaparon a pie hacia un descampado, pero posteriormente fueron detenidos. El caso generó una profunda conmoción en La Plata y el proceso judicial continúa en marcha.