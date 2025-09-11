Imputan a la jueza Makintach por cohecho y malversación

La jueza Julieta Makintach fue imputada este jueves por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios. La causa se originó a partir de la filmación de un documental que derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, a cargo de la investigación en San Isidro, sostuvieron en un escrito de 42 páginas que existen “elementos suficientes” para atribuirle responsabilidad penal a la magistrada.

Según la investigación, Makintach habría aceptado la propuesta comercial de María Lía Vidal Alemán, quien le ofreció participar en el proyecto con la promesa de futuros beneficios económicos. En ese marco, se resolvió que el productor Juan Manuel D’Emilio llevara adelante la realización del audiovisual, mientras la jueza garantizaba la disponibilidad de espacios y el acceso a imágenes en el Tribunal de San Isidro, además de asumir un rol protagónico como presidenta del juicio.

El material, titulado provisionalmente “Justicia Divina”, habría sido filmado dentro de la sala de audiencias, lo que constituyó, según los fiscales, una grave irregularidad que comprometió la validez del proceso.

La imputación se apoyó en el análisis de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales que, de acuerdo al Ministerio Público, demuestran la intervención directa de Makintach en la producción del documental.

Con estos elementos, los fiscales solicitaron que se inicie un juicio político en su contra y se avance en su desafuero para poder convocarla a indagatoria.