Imputan a la jueza Makintach por cohecho y malversación

Hallaron muerto al argentino secuestrado en Río de Janeiro
Alejandro Ainsworth, de 54 años, había desaparecido tras salir de su hospedaje en Copacabana. Su hijo confirmó el hallazgo.
La magistrada fue acusada de delitos vinculados al documental filmado durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. Los fiscales pidieron su juicio político y desafuero.Sociedad11 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La jueza Julieta Makintach fue imputada este jueves por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios. La causa se originó a partir de la filmación de un documental que derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, a cargo de la investigación en San Isidro, sostuvieron en un escrito de 42 páginas que existen “elementos suficientes” para atribuirle responsabilidad penal a la magistrada.
Según la investigación, Makintach habría aceptado la propuesta comercial de María Lía Vidal Alemán, quien le ofreció participar en el proyecto con la promesa de futuros beneficios económicos. En ese marco, se resolvió que el productor Juan Manuel D’Emilio llevara adelante la realización del audiovisual, mientras la jueza garantizaba la disponibilidad de espacios y el acceso a imágenes en el Tribunal de San Isidro, además de asumir un rol protagónico como presidenta del juicio.
El material, titulado provisionalmente “Justicia Divina”, habría sido filmado dentro de la sala de audiencias, lo que constituyó, según los fiscales, una grave irregularidad que comprometió la validez del proceso.
La imputación se apoyó en el análisis de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales que, de acuerdo al Ministerio Público, demuestran la intervención directa de Makintach en la producción del documental.
Con estos elementos, los fiscales solicitaron que se inicie un juicio político en su contra y se avance en su desafuero para poder convocarla a indagatoria.
La causa quedó a disposición de la Justicia.
La Policía Federal realizó cuatro procedimientos en Miramar por una investigación de trata de personas. Intervinieron un templo evangélico, un comercio y dos viviendas particulares.
El Concejo Municipal aprobó la medida mientras dure el conflicto laboral con la patronal. También pidieron apoyo a empresas de servicios y al Ministerio de Trabajo provincial.
El viernes 12 de septiembre la ciudad será escenario de una movilización en defensa de la planta local y sus puestos de trabajo. La convocatoria reúne a instituciones, gremios, organizaciones y vecinos.
El juicio en Melincué concluyó con el pedido fiscal de 20 años de cárcel para un hombre acusado de abusar de su hermana desde la niñez hasta 2024.
Vivían en toldos de nylon, sin agua potable ni baños. La Justicia investiga si se trata de un caso de explotación laboral y posible trata de personas.
El activista conservador recibió un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle. Un sospechoso fue detenido y el hecho generó condenas de todo el arco político.
El intendente Norberto Gizzi participó del acto por el Día del Maestro, donde alumnos y docentes recordaron a Sarmiento y destacaron la vocación de enseñar.
El gobernador decidió no responder más a politicadesantafe.com tras sus informes sobre reelección, sobreprecios y fondos polémicos. La medida reabre el debate sobre libertad de prensa.