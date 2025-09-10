Pullaro veta a un medio crítico y genera polémica en Santa Fe

Santa Fe aprobó su nueva Constitución tras 63 años
Con 52 votos a favor y 17 en contra, la Convención Reformadora dio luz verde a la nueva Carta Magna provincial, que será jurada este viernes en la capital.
El gobernador decidió no responder más a politicadesantafe.com tras sus informes sobre reelección, sobreprecios y fondos polémicos. La medida reabre el debate sobre libertad de prensa.Política Sta Fe10 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tomó la determinación de no conceder entrevistas ni dar respuestas al portal politicadesantafe.com durante lo que resta de su gestión. La decisión, confirmada por su área de comunicación, se da en medio de un clima de tensión con el medio, que en los últimos meses publicó investigaciones críticas sobre la reforma constitucional y diferentes áreas de la administración provincial.
Desde el portal señalaron que, a diferencia de la gestión anterior de Omar Perotti —que nunca restringió entrevistas ni discriminó con la pauta oficial pese a los cuestionamientos—, Pullaro optó por marginar a quienes considera opositores.
Entre los temas que quedan sin respuesta se mencionan la cláusula transitoria que habilitó su reelección en 2027 y las negociaciones legislativas que la posibilitaron; las denuncias de sobreprecios en el IAPOS; y la entrega de 1.100 millones de pesos a una organización vinculada al oficialismo.
El debate adquiere un marco institucional a partir de la nueva Constitución provincial, que en su artículo 16 garantiza la pluralidad de voces y prohíbe toda forma de censura, incluso la indirecta a través de la pauta económica. Distintos convencionales constituyentes remarcaron durante la reforma que se trataba de fortalecer la democracia y abrir el diálogo.
En este contexto, la medida de Pullaro genera cuestionamientos por contradecir el espíritu del nuevo texto constitucional. Para politicadesantafe.com, el gobernador “premia a los medios complacientes y castiga a los críticos”, aunque aseguran que seguirán informando con independencia.
El costo político de esta decisión aún está por verse. Mientras el Ejecutivo refuerza su vínculo con espacios afines, el portal sostiene que mantendrá su línea editorial y su compromiso con los lectores.
