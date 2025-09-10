Nuevo imputado por juego clandestino en Venado Tuerto

Venado Tuerto: detuvieron a un hombre por robo calificado
El allanamiento se realizó en calle Pardal al 500. Secuestraron celulares y el detenido, de 37 años, quedó a disposición de la Justicia.
Un hombre fue acusado en el marco de la investigación que comenzó en 2024 tras una denuncia de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. Recuperó la libertad bajo fianza.Policiales 10 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
En una audiencia realizada este martes, un hombre fue imputado en la causa por juego clandestino que investiga la Fiscalía de Venado Tuerto. El acusado recuperó la libertad bajo fianza y quedó bajo estrictas reglas de conducta.
El proceso judicial comenzó a mediados de 2024 a partir de una denuncia presentada por el vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, Daniel Di Lena. Desde entonces, el fiscal Iván Raposo impulsó una serie de allanamientos en Venado Tuerto y la región que derivaron en varias detenciones y el secuestro de material vinculado a la actividad ilegal.
El último procedimiento se concretó el sábado 6 de septiembre en un domicilio de calle Tucumán, entre Rivadavia y J. B. Alberdi, en Venado Tuerto. Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) Región III secuestraron tres notebooks y tres teléfonos celulares, además de detener al ocupante de la vivienda.
Según la investigación, los actuales operativos se apoyaron en el análisis del celular de Matías P., señalado como cabecilla de la organización y detenido en 2024. A partir de esa pericia se descubrió que actuaba como cajero de al menos tres personas, entre ellas Álvaro R. —ya detenido— y Tomás M., actualmente prófugo. También se lo vinculó con operaciones en plataformas administradas por terceros.
La evidencia recolectada incluye comprobantes de pagos de fichas y premios, muchos de ellos realizados a través de financieras y cuentas bancarias de terceros, lo que permitió reconstruir el funcionamiento de la red ilegal.
Hasta ahora, los allanamientos se extendieron a domicilios de Venado Tuerto, Carmen, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, con distintos grados de éxito. La causa sigue abierta y se esperan nuevas audiencias en las próximas semanas.
El allanamiento se realizó en calle Pardal al 500. Secuestraron celulares y el detenido, de 37 años, quedó a disposición de la Justicia.
El operativo se realizó en zona rural de Rufino por una causa iniciada en La Pampa. Un joven de 24 años fue notificado y se secuestraron elementos de interés.
Un joven de 28 años fue condenado tras atacar con un cuchillo a otro hombre en una vivienda de Rufino. La investigación estuvo a cargo del fiscal Mauro Menéndez.
La Policía halló una Yamaha YBR 125 robada en agosto. Un joven de 21 años fue notificado por encubrimiento y permanece en libertad.
La PDI secuestró notebooks y celulares en un procedimiento realizado este sábado en calle Tucumán.
Un auto y una bicicleta chocaron este sábado en Venado Tuerto. El ciclista, de 54 años, fue trasladado al Hospital local.
En pocos días se registraron daños en el termo solar del Prado Español y en el histórico cañón de la Plaza 9 de Julio.
El procedimiento internacional permitió incautar 500 kilos de cocaína y concretar detenciones en Argentina y España. La ministra lo presentará este martes junto a autoridades policiales.
El cigarrillo no sólo provoca cáncer: también incrementa el riesgo de múltiples enfermedades. LALCEC relanzó su programa “Chau Pucho” para acompañar a quienes quieran dejar de fumar.
El juicio en Melincué concluyó con el pedido fiscal de 20 años de cárcel para un hombre acusado de abusar de su hermana desde la niñez hasta 2024.
La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo confirmó que los interesados podrán anotarse o actualizar sus datos hasta el 30 de septiembre. Los requisitos incluyen residencia en la ciudad y conformación de un grupo familiar.