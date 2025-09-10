Nuevo imputado por juego clandestino en Venado Tuerto

En una audiencia realizada este martes, un hombre fue imputado en la causa por juego clandestino que investiga la Fiscalía de Venado Tuerto. El acusado recuperó la libertad bajo fianza y quedó bajo estrictas reglas de conducta.



El proceso judicial comenzó a mediados de 2024 a partir de una denuncia presentada por el vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, Daniel Di Lena. Desde entonces, el fiscal Iván Raposo impulsó una serie de allanamientos en Venado Tuerto y la región que derivaron en varias detenciones y el secuestro de material vinculado a la actividad ilegal.

El último procedimiento se concretó el sábado 6 de septiembre en un domicilio de calle Tucumán, entre Rivadavia y J. B. Alberdi, en Venado Tuerto. Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) Región III secuestraron tres notebooks y tres teléfonos celulares, además de detener al ocupante de la vivienda.



Según la investigación, los actuales operativos se apoyaron en el análisis del celular de Matías P., señalado como cabecilla de la organización y detenido en 2024. A partir de esa pericia se descubrió que actuaba como cajero de al menos tres personas, entre ellas Álvaro R. —ya detenido— y Tomás M., actualmente prófugo. También se lo vinculó con operaciones en plataformas administradas por terceros.

La evidencia recolectada incluye comprobantes de pagos de fichas y premios, muchos de ellos realizados a través de financieras y cuentas bancarias de terceros, lo que permitió reconstruir el funcionamiento de la red ilegal.

Hasta ahora, los allanamientos se extendieron a domicilios de Venado Tuerto, Carmen, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, con distintos grados de éxito. La causa sigue abierta y se esperan nuevas audiencias en las próximas semanas.