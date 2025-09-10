Pullaro advirtió: “La plata no llega a la gente y hay malestar”

El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a marcar diferencias con la gestión nacional al referirse a la situación económica del país. Durante la inauguración de la pavimentación de calle Larrea, en la ciudad de Santa Fe, señaló que “aunque algunas variables macroeconómicas se hayan corregido, la plata no le está llegando a la gente y eso genera malestar social”.

El mandatario provincial reconoció la convocatoria anunciada desde Casa Rosada, aunque aclaró que aún no hubo un llamado formal. “Siempre que el presidente convoca tenemos que ir, pero lo resolveremos junto a los otros cinco gobernadores que integramos Provincias Unidas”, precisó.

En su discurso, Pullaro cuestionó la falta de medidas concretas sobre la microeconomía y vinculó esa situación con el retroceso electoral de La Libertad Avanza en distritos clave. También fue crítico con el estilo comunicacional del Ejecutivo: “No se puede agredir ni insultar. Cuando se pierde sensibilidad y la comunicación es agresiva, la gente te da la espalda”, afirmó.

El gobernador defendió el modelo de gestión en Santa Fe. Recordó que su administración absorbió funciones que Nación dejó de cubrir, como la provisión de alimentos y medicamentos, y que se mantiene el boleto educativo gratuito y la obra pública provincial. “Hoy garantizamos empleo a más de 30.000 trabajadores de la construcción gracias a la inversión en infraestructura”, detalló.

De cara a un eventual encuentro con Javier Milei, adelantó que reclamará por el estado de las rutas nacionales, el financiamiento universitario, las políticas de salud y la restitución de fondos para medicamentos y alimentos. “Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe. Este gobierno directamente cortó hasta el flujo de la caja de jubilaciones que por ley debería cubrir”, denunció.

Pullaro cerró con un mensaje de advertencia: “El equilibrio fiscal no puede hacerse a costa de las provincias. Si hoy hay paz social es porque los gobernadores nos hicimos cargo, pero eso tiene un límite”.