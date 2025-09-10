Pullaro advirtió: “La plata no llega a la gente y hay malestar”

Convención Reformadora: Santa Fe tendrá una nueva Constitución
La nueva Carta Magna contará con 161 artículos y 25 cláusulas transitorias. La jura se realizará este viernes en la Legislatura provincial.
Política Sta Fe10 de septiembre de 2025
El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a marcar diferencias con la gestión nacional al referirse a la situación económica del país. Durante la inauguración de la pavimentación de calle Larrea, en la ciudad de Santa Fe, señaló que “aunque algunas variables macroeconómicas se hayan corregido, la plata no le está llegando a la gente y eso genera malestar social”.
El mandatario provincial reconoció la convocatoria anunciada desde Casa Rosada, aunque aclaró que aún no hubo un llamado formal. “Siempre que el presidente convoca tenemos que ir, pero lo resolveremos junto a los otros cinco gobernadores que integramos Provincias Unidas”, precisó.
En su discurso, Pullaro cuestionó la falta de medidas concretas sobre la microeconomía y vinculó esa situación con el retroceso electoral de La Libertad Avanza en distritos clave. También fue crítico con el estilo comunicacional del Ejecutivo: “No se puede agredir ni insultar. Cuando se pierde sensibilidad y la comunicación es agresiva, la gente te da la espalda”, afirmó.
El gobernador defendió el modelo de gestión en Santa Fe. Recordó que su administración absorbió funciones que Nación dejó de cubrir, como la provisión de alimentos y medicamentos, y que se mantiene el boleto educativo gratuito y la obra pública provincial. “Hoy garantizamos empleo a más de 30.000 trabajadores de la construcción gracias a la inversión en infraestructura”, detalló.
De cara a un eventual encuentro con Javier Milei, adelantó que reclamará por el estado de las rutas nacionales, el financiamiento universitario, las políticas de salud y la restitución de fondos para medicamentos y alimentos. “Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe. Este gobierno directamente cortó hasta el flujo de la caja de jubilaciones que por ley debería cubrir”, denunció.
Pullaro cerró con un mensaje de advertencia: “El equilibrio fiscal no puede hacerse a costa de las provincias. Si hoy hay paz social es porque los gobernadores nos hicimos cargo, pero eso tiene un límite”.
El diputado Miguel Rabbia cuestionó la asignación de más de mil millones de pesos a la Asociación Civil “Perseverar”, creada apenas dos meses antes de recibir los recursos de Aprecod.
La Convención Reformadora sancionó la nueva estructura del Poder Judicial santafesino. Se incorporan un Consejo de Selección de magistrados, un Jurado de Enjuiciamiento y la Defensoría del Pueblo. Hubo apoyo oficialista y críticas opositoras.
La reforma incorpora figuras de democracia directa, aunque opositores cuestionan falta de consensos y dificultades de aplicación.
El gobernador encabezó un encuentro en Rosario para coordinar la asistencia a las localidades más afectadas por el temporal. María Teresa y La Chispa concentraron las intervenciones más urgentes.
El gobernador Maximiliano Pullaro quedará marcado por la Reforma de la Constitución de Santa Fe, una modificación estructural que no se lograba desde 1962.
En pocos días se registraron daños en el termo solar del Prado Español y en el histórico cañón de la Plaza 9 de Julio.
El procedimiento internacional permitió incautar 500 kilos de cocaína y concretar detenciones en Argentina y España. La ministra lo presentará este martes junto a autoridades policiales.
El cigarrillo no sólo provoca cáncer: también incrementa el riesgo de múltiples enfermedades. LALCEC relanzó su programa “Chau Pucho” para acompañar a quienes quieran dejar de fumar.
El juicio en Melincué concluyó con el pedido fiscal de 20 años de cárcel para un hombre acusado de abusar de su hermana desde la niñez hasta 2024.
La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo confirmó que los interesados podrán anotarse o actualizar sus datos hasta el 30 de septiembre. Los requisitos incluyen residencia en la ciudad y conformación de un grupo familiar.