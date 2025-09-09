Milei busca recomponer su frente político tras la derrota

Milei reunió dos veces a su Gabinete tras la derrota bonaerense
El Presidente encabezó encuentros con sus ministros para analizar la caída electoral. Francos, Menem, Caputo y Pettovello, entre los presentes.
El Presidente convocó a una nueva mesa política tras el revés electoral en Buenos Aires, pero evitó cambios de gabinete. Persisten las internas y crecen las dudas entre gobernadores y aliados.Política 09 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La derrota en territorio bonaerense sorprendió al oficialismo y forzó al presidente Javier Milei a acelerar movimientos políticos en la Casa Rosada. El lunes encabezó dos reuniones de Gabinete y anunció la creación de una “mesa política nacional”, integrada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el vocero Manuel Adorni.
El objetivo, según se informó, es abrir un ámbito de discusión y diálogo con gobernadores, aunque hasta anoche ninguno había recibido la convocatoria oficial. Gustavo Sáenz, mandatario salteño, ya adelantó su rechazo. En paralelo, los gobernadores nucleados en “Provincias Unidas” coordinarán un encuentro esta semana en Río Cuarto, Córdoba.
La estrategia recuerda a la aplicada por Mauricio Macri en 2018, cuando enfrentó presiones para ampliar la toma de decisiones en medio de la crisis económica. En este caso, Milei evitó los cambios de gabinete que algunos sectores reclamaban, y ratificó a Karina Milei y Sebastián Pareja en roles clave, lo que alimenta tensiones internas con sectores como “Las Fuerzas del Cielo” y con referentes del PRO.
La magnitud del revés electoral —casi 14 puntos de diferencia en Buenos Aires, con seis de ocho secciones en manos del peronismo— reavivó críticas al armado político en el conurbano. Santiago Caputo, con escasa participación en la campaña, fue reubicado en el centro de la escena y empuja por una reorganización del gabinete.
Mientras tanto, persisten dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para encauzar el diálogo con el Congreso y las provincias. En los próximos días se espera la primera reunión de la mesa política, en un clima atravesado por la desconfianza entre los propios aliados y la presión por definir un rumbo claro hacia las elecciones de octubre.
