En Argentina mueren 40 mil personas al año por tabaquismo

El tabaquismo es una enfermedad crónica causada por la adicción a la nicotina y la exposición constante a más de 7.000 sustancias químicas, muchas de ellas tóxicas y cancerígenas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la principal causa de muerte en países desarrollados y en Argentina provoca unas 40.000 muertes anuales.

La nicotina genera dependencia física, pero el hábito también se sostiene por factores psicológicos y sociales. Además de cáncer de pulmón —cuyo riesgo aumenta de 5 a 10 veces en fumadores—, el consumo de tabaco está vinculado a otros tipos de cáncer y enfermedades respiratorias, cardiovasculares, infertilidad, partos prematuros y abortos. Incluso afecta a los niños expuestos al humo, aumentando la incidencia de asma y otitis.

Los beneficios de dejar el cigarrillo comienzan a notarse en pocos días: mejora la circulación sanguínea y la función pulmonar, disminuye la tos y las dificultades para respirar.

En este marco, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) anunció una nueva edición de su programa “Chau Pucho”, que ofrece un abordaje integral con acompañamiento médico y psicológico, técnicas de relajación y seguimiento profesional. La propuesta comienza el jueves 9 de octubre, a las 15, y tiene un costo accesible para quienes deseen iniciar el proceso de dejar de fumar.