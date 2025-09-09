En Argentina mueren 40 mil personas al año por tabaquismo

Firmat: piden 20 años de prisión por abuso intrafamiliar
El juicio en Melincué concluyó con el pedido fiscal de 20 años de cárcel para un hombre acusado de abusar de su hermana desde la niñez hasta 2024.
El cigarrillo no sólo provoca cáncer: también incrementa el riesgo de múltiples enfermedades. LALCEC relanzó su programa “Chau Pucho” para acompañar a quienes quieran dejar de fumar.Sociedad09 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El tabaquismo es una enfermedad crónica causada por la adicción a la nicotina y la exposición constante a más de 7.000 sustancias químicas, muchas de ellas tóxicas y cancerígenas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la principal causa de muerte en países desarrollados y en Argentina provoca unas 40.000 muertes anuales.
La nicotina genera dependencia física, pero el hábito también se sostiene por factores psicológicos y sociales. Además de cáncer de pulmón —cuyo riesgo aumenta de 5 a 10 veces en fumadores—, el consumo de tabaco está vinculado a otros tipos de cáncer y enfermedades respiratorias, cardiovasculares, infertilidad, partos prematuros y abortos. Incluso afecta a los niños expuestos al humo, aumentando la incidencia de asma y otitis.
Los beneficios de dejar el cigarrillo comienzan a notarse en pocos días: mejora la circulación sanguínea y la función pulmonar, disminuye la tos y las dificultades para respirar.
En este marco, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) anunció una nueva edición de su programa “Chau Pucho”, que ofrece un abordaje integral con acompañamiento médico y psicológico, técnicas de relajación y seguimiento profesional. La propuesta comienza el jueves 9 de octubre, a las 15, y tiene un costo accesible para quienes deseen iniciar el proceso de dejar de fumar.
El procedimiento internacional permitió incautar 500 kilos de cocaína y concretar detenciones en Argentina y España. La ministra lo presentará este martes junto a autoridades policiales.
El filicidio fue cometido el 31 de agosto de 2023 en el Barrio Solidaridad.
Las autoridades cortaron la calle para efectuar el operativo de emergencia.
El Ministerio de Seguridad lanzó un organismo especializado en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas. Buscan centralizar información y coordinar acciones a nivel regional.
Alejandro Ruffo admitió ante un médico que asfixió a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora. La fiscalía incorporó la frase a la causa y pidió que quede firme la prisión preventiva.
La conductora contó que durante su embarazo en Milán se dedicó a la escritura y presentó sus obras en una feria internacional.
La ciudad vivió un domingo a pura emoción con la tradicional competencia, que reunió a ciclistas de distintos puntos del país y del extranjero.
Luego de una reunión entre los dirigentes del ´Rojo´ y APreViDe, la suspensión podría quedar sin efecto.
