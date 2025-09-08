Villa Cañás: 47 castraciones en nueva jornada gratuita

Villa Cañás inaugura muestra de arte futurista
El jueves 11, el Centro Cultural Municipal abrirá sus puertas a una exposición de dibujos, fotos y objetos vinculados al Futurismo. La entrada será libre y gratuita.
El municipio concretó la quinta jornada del año, con esterilizaciones y vacunaciones para promover la tenencia responsable de mascotas.
La Municipalidad de Villa Cañás llevó adelante el sábado pasado la quinta jornada gratuita de castraciones para perros y gatas. La actividad se desarrolló en el Galpón N° 2 del predio del Ferrocarril y estuvo a cargo del médico veterinario Marcos Restovich.
Durante el operativo se realizaron 47 esterilizaciones, de las cuales 18 correspondieron a caninos y 29 a felinos. Además, se aplicaron vacunas antirrábicas a 31 animales, reforzando las medidas de control sanitario.
El municipio destacó que estas jornadas son posibles gracias al compromiso conjunto entre la gestión local y los vecinos voluntarios, quienes colaboran en la organización. El objetivo es fomentar la tenencia responsable de mascotas, prevenir enfermedades y contribuir al bienestar de la comunidad.
Se dictó un nuevo curso de manipulación segura de alimentos en el Club Argentino de Servicio. Participaron 115 vecinos y estuvo a cargo de especialistas de la ASAM.
La Municipalidad inició la distribución de kits primavera-verano con variedades para fomentar la producción de alimentos sanos en los hogares.
El Colegio San José probó a Zoe, una profesora virtual que enseñó marketing digital y abrió debate sobre el rol de la inteligencia artificial en la educación.
El equipo quedó fuera de servicio tras la rotura de la canilla y daños en la caja de enchufes. La Municipalidad pidió responsabilidad en el cuidado de los espacios públicos.
La Municipalidad de Villa Cañás informó que se realizan cortes en distintos trazados rurales por reparaciones y caída de árboles.
El 18 de septiembre en la Estación Belgrano se rematarán 159 lotes, incluyendo vehículos, inmuebles, joyas y electrodomésticos incautados al crimen organizado.
Todas las escuelas incorporarán de manera progresiva dos horas semanales de lenguas extranjeras. Los estudiantes podrán elegir entre cinco opciones.
La provincia concentra captura, acopio y comercio ilegal de especies amenazadas, y funciona como corredor hacia Buenos Aires. El cardenal amarillo y el loro hablador figuran entre las más comprometidas.
Santiago Oría, el cineasta de Javier Milei, lanzó un ruego urgente en redes: "Andá a votar YA MISMO. Por la patria, por el Javo". Crece el temor al ausentismo.
El dato anterior, publicado a las 14, daba cuenta de que a esa hora había votado un tercio del padrón.