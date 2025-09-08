Villa Cañás: 47 castraciones en nueva jornada gratuita

La Municipalidad de Villa Cañás llevó adelante el sábado pasado la quinta jornada gratuita de castraciones para perros y gatas. La actividad se desarrolló en el Galpón N° 2 del predio del Ferrocarril y estuvo a cargo del médico veterinario Marcos Restovich.



Durante el operativo se realizaron 47 esterilizaciones, de las cuales 18 correspondieron a caninos y 29 a felinos. Además, se aplicaron vacunas antirrábicas a 31 animales, reforzando las medidas de control sanitario.



El municipio destacó que estas jornadas son posibles gracias al compromiso conjunto entre la gestión local y los vecinos voluntarios, quienes colaboran en la organización. El objetivo es fomentar la tenencia responsable de mascotas, prevenir enfermedades y contribuir al bienestar de la comunidad.