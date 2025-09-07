Santa Fe, epicentro del tráfico de aves silvestres

Santa Fe se ubica en el centro de una problemática que preocupa a las autoridades ambientales: el tráfico ilegal de aves silvestres. Según datos oficiales, nueve de cada diez animales traficados en la provincia pertenecen a esta categoría, muchas de ellas amenazadas o en peligro de extinción.

El territorio santafesino no solo registra focos de captura, sino que también opera como corredor logístico para el traslado de especies desde el norte argentino hacia Buenos Aires. Entre las aves más comprometidas se encuentran el loro hablador, la cotorra común, la reinamora, el capuchino canela y, en especial, el cardenal amarillo, cuya población atraviesa una situación crítica.

Los departamentos del norte, como General Obligado, San Justo y San Cristóbal, son señalados como zonas de mayor presión de captura. Allí se detecta la cría y acopio clandestino, mientras que en Rosario y la ciudad de Santa Fe se intensifica la comercialización. Parte de esta actividad se sostiene en prácticas culturales, aunque también proliferan criaderos ilegales y acopiadores urbanos.

En los últimos años, controles viales y denuncias ciudadanas permitieron incautar aves en condiciones extremas. Entre los casos más resonantes figuran 100 loros habladores hallados en un auto en ruta 95 (enero de 2022), 48 pichones en la autopista Rosario–Santa Fe (noviembre de 2022) y 139 ejemplares ocultos en un camión en ruta 34 (septiembre de 2023).

El Centro de Rescate La Esmeralda, en la capital provincial, se encarga de rehabilitar a los animales recuperados. Según el veterinario Mauro Pergazere, el proceso incluye alimentación constante, recuperación muscular y reeducación en conductas silvestres. Sin embargo, la mortalidad es alta: solo el 10 % de los ejemplares logra sobrevivir.

El fenómeno se expandió también a plataformas digitales: forrajerías, veterinarias y grupos en redes sociales ofrecen especies sin autorización. Un relevamiento de Aves Argentinas registró 78 especies traficadas en 36 localidades santafesinas entre 2011 y 2024, incluyendo aves, mamíferos, reptiles y peces.

Ante este panorama, Santa Fe articula operativos con provincias vecinas a través del Ecif y coordina con la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna, el Poder Judicial y fuerzas de seguridad. El objetivo es frenar una práctica que no solo implica maltrato animal, sino también pérdida de biodiversidad y alteración de ecosistemas.

“Por cada diez animales traficados, nueve mueren”, advirtió Pergazere. Desde el Ministerio de Ambiente y Aves Argentinas reiteran un pedido concreto: no comprar fauna silvestre.