Santilli: “Lo más importante es que el ciudadano vote”

El diputado del PRO, Diego Santilli, emitió su voto este domingo en la Escuela Primaria N° 11 de la localidad de Tigre, en el marco de las elecciones legislativas que se desarrollan en la provincia de Buenos Aires.

Tras sufragar en la mesa 308, el legislador expresó que “lo más importante es que el ciudadano venga a votar, que la gente se tome un rato de su domingo para expresarse en las urnas”.

Consultado por la prensa, Santilli agregó que en caso de registrarse una baja participación electoral, será necesario “analizar el por qué”.

El dirigente del PRO competirá el próximo 26 de octubre como tercer candidato nacional en la lista del Frente La Libertad Avanza.