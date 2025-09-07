Elecciones en Buenos Aires: prueba clave entre LLA y el peronismo

Axel Kicillof: "Es una elección muy importante, todos le están dando gran relevancia"
Más de 14 millones de bonaerenses votan diputados, senadores y concejales en los 135 municipios. Es la primera elección provincial desdoblada de la nacional.Política 07 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
Este domingo 7 de septiembre comenzaron las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde más de 14 millones de ciudadanos están habilitados para elegir 46 diputados, 23 senadores provinciales y representantes en los concejos deliberantes de los 135 municipios.
Se trata de la primera elección legislativa provincial que se realiza de manera desdoblada de las nacionales, en un contexto en el que La Libertad Avanza y el peronismo ponen a prueba su fuerza en el distrito más poblado del país.
El proceso se desarrolla bajo un padrón renovado mediante Inteligencia Artificial, que reasignó centros de votación en casi todos los distritos, con la excepción de La Matanza. Se utiliza el sistema tradicional de boleta partidaria o “lista sábana”, dejando de lado la Boleta Única de Papel.
La apertura de los comicios registró algunos inconvenientes. En Tigre, la escuela primaria N°19 donde vota el ministro de Economía y ex candidato presidencial Sergio Massa abrió con demora. En Vicente López, en tanto, se denunció una pintada con la leyenda “3%” junto al nombre de Karina Milei en los padrones de la escuela Instituto Pedro Poveda.
Desde el oficialismo bonaerense, el jefe de asesores Carlos Bianco pidió a la ciudadanía concurrir a las urnas “con tranquilidad” y destacó que se trata de “una elección clave para el país”.
Las mesas permanecerán abiertas hasta las 18:00 y los primeros resultados oficiales se esperan alrededor de las 21:00 horas.
El gobernador bonaerense habló con la prensa tras votar en una escuela de La Plata.
