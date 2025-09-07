Allanamiento en Venado Tuerto: detuvieron a un hombre por juego clandestino

Un operativo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) Región III en Venado Tuerto terminó este sábado con la detención de un hombre y el secuestro de material tecnológico vinculado a una causa por juego clandestino.

El allanamiento se desarrolló en una vivienda de calle Tucumán, entre Rivadavia y J. B. Alberdi, y arrojó resultado positivo: los agentes incautaron tres notebooks y tres teléfonos celulares. El principal morador de la casa fue trasladado a la Comisaría 2da, donde permanece detenido a la espera de la audiencia imputativa.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, Daniel Di Lena. La causa está bajo la órbita del fiscal Iván Raposo y la fiscal adjunta Larisa Barucca.

Según precisaron fuentes judiciales, en septiembre de 2024 ya se habían realizado dos allanamientos vinculados al caso, con la detención de un presunto cabecilla de la organización. Posteriormente, en agosto de este año, se llevaron adelante otros cuatro procedimientos, que incluyeron la detención de cuatro personas y el secuestro de teléfonos, computadoras y documentación relevante para la investigación.