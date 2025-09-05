Entrega de semillas para huertas familiares en Villa Cañás

Villa Cañás capacitó a 115 vecinos en manipulación de alimentos
Se dictó un nuevo curso de manipulación segura de alimentos en el Club Argentino de Servicio. Participaron 115 vecinos y estuvo a cargo de especialistas de la ASAM.
La Municipalidad inició la distribución de kits primavera-verano con variedades para fomentar la producción de alimentos sanos en los hogares.
La Municipalidad de Villa Cañás comenzó con la entrega de semillas correspondientes al ciclo primavera-verano 2025-2026, en el marco del programa local Huerta en Casa.
Los vecinos que se acercaron a la sede municipal ya retiraron sus kits, que incluyen tomate perita, tomate redondo, berenjena, pimiento, zapallito de tronco, calabaza, lechuga, remolacha, acelga y albahaca.
La propuesta tiene como objetivos impulsar la producción de alimentos saludables, fortalecer la economía de las familias y alentar prácticas sustentables en la vida cotidiana de los cañaseños.
La entrega continuará el próximo lunes, en el horario de 8 a 12 horas, en mesa de entrada del municipio.
