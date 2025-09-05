Entrega de semillas para huertas familiares en Villa Cañás

La Municipalidad inició la distribución de kits primavera-verano con variedades para fomentar la producción de alimentos sanos en los hogares.

Villa Cañás05 de septiembre de 2025
La Municipalidad de Villa Cañás comenzó con la entrega de semillas correspondientes al ciclo primavera-verano 2025-2026, en el marco del programa local Huerta en Casa.

Los vecinos que se acercaron a la sede municipal ya retiraron sus kits, que incluyen tomate perita, tomate redondo, berenjena, pimiento, zapallito de tronco, calabaza, lechuga, remolacha, acelga y albahaca.

La propuesta tiene como objetivos impulsar la producción de alimentos saludables, fortalecer la economía de las familias y alentar prácticas sustentables en la vida cotidiana de los cañaseños.

La entrega continuará el próximo lunes, en el horario de 8 a 12 horas, en mesa de entrada del municipio.

