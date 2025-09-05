Cómo adelgazar sin perder músculo: claves de especialistas

Perder peso rápidamente no siempre significa ganar en salud. Los especialistas señalan que entre un 20% y un 40% de los kilos perdidos corresponden a masa muscular, lo que impacta en la fuerza, la apariencia y el metabolismo.



Dalton Wong, entrenador del club Nexus de Londres, explicó que mantener la musculatura durante la reducción de grasa es posible con una estrategia adecuada. “La masa muscular es lo que te ayudará a mantenerte independiente a medida que envejeces”, indicó en diálogo con The Telegraph.

Stuart Gray, profesor de la Universidad de Glasgow, recordó que el músculo quema cuatro veces más calorías en reposo que la grasa y es la principal reserva de glucosa. Por eso, su pérdida excesiva puede aumentar el riesgo de síndrome metabólico y diabetes.



La dieta juega un rol clave. Los especialistas recomiendan consumir unos 2 gramos de proteína diarios por kilo de peso corporal. Este macronutriente protege al tejido magro, aumenta la saciedad y estabiliza la glucosa en sangre. No solo se obtiene de carnes, pescados o huevos: también de legumbres, tofu y frutos secos.

En cuanto al entrenamiento, el trabajo de fuerza resulta indispensable. Puede incluir cargas ligeras con series más largas, peso corporal, bandas elásticas o disciplinas como pilates y yoga. El cardio intenso, en cambio, puede favorecer la pérdida muscular y estimular el apetito; se sugiere optar por caminatas, natación o bicicleta a ritmo constante.



Entre los ejercicios más recomendados figuran los “buenos días”, sentadillas con mancuernas, estocadas, flexiones y planchas laterales, todos orientados a conservar fuerza y estabilidad.

Para medir el progreso, se aconseja no solo usar la balanza, sino también evaluar grasa corporal, perímetro de cintura y registro de calorías. El objetivo, según Wong, debe ser una pérdida moderada: unos 250 gramos semanales. “Lento y constante, ahí está la clave”, concluyó.