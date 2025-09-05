Cómo adelgazar sin perder músculo: claves de especialistas

Edulcorantes y envejecimiento cerebral: qué reveló un estudio brasileño
Una investigación en Brasil vinculó seis edulcorantes artificiales con un deterioro cognitivo más rápido, en especial en adultos menores de 60 años y personas con diabetes.
Expertos advierten que una pérdida de peso acelerada puede afectar la masa muscular. Recomiendan priorizar proteínas y ejercicios de fuerza progresivos para lograr un cambio saludable.Salud05 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Perder peso rápidamente no siempre significa ganar en salud. Los especialistas señalan que entre un 20% y un 40% de los kilos perdidos corresponden a masa muscular, lo que impacta en la fuerza, la apariencia y el metabolismo.
Dalton Wong, entrenador del club Nexus de Londres, explicó que mantener la musculatura durante la reducción de grasa es posible con una estrategia adecuada. “La masa muscular es lo que te ayudará a mantenerte independiente a medida que envejeces”, indicó en diálogo con The Telegraph.
Stuart Gray, profesor de la Universidad de Glasgow, recordó que el músculo quema cuatro veces más calorías en reposo que la grasa y es la principal reserva de glucosa. Por eso, su pérdida excesiva puede aumentar el riesgo de síndrome metabólico y diabetes.
La dieta juega un rol clave. Los especialistas recomiendan consumir unos 2 gramos de proteína diarios por kilo de peso corporal. Este macronutriente protege al tejido magro, aumenta la saciedad y estabiliza la glucosa en sangre. No solo se obtiene de carnes, pescados o huevos: también de legumbres, tofu y frutos secos.
En cuanto al entrenamiento, el trabajo de fuerza resulta indispensable. Puede incluir cargas ligeras con series más largas, peso corporal, bandas elásticas o disciplinas como pilates y yoga. El cardio intenso, en cambio, puede favorecer la pérdida muscular y estimular el apetito; se sugiere optar por caminatas, natación o bicicleta a ritmo constante.
Entre los ejercicios más recomendados figuran los “buenos días”, sentadillas con mancuernas, estocadas, flexiones y planchas laterales, todos orientados a conservar fuerza y estabilidad.
Para medir el progreso, se aconseja no solo usar la balanza, sino también evaluar grasa corporal, perímetro de cintura y registro de calorías. El objetivo, según Wong, debe ser una pérdida moderada: unos 250 gramos semanales. “Lento y constante, ahí está la clave”, concluyó.
Una investigación en Brasil vinculó seis edulcorantes artificiales con un deterioro cognitivo más rápido, en especial en adultos menores de 60 años y personas con diabetes.
La idea de una dieta saludable se transformó en medio siglo: de priorizar carnes y calorías a valorar fibra, alimentos frescos y menor consumo de ultraprocesados.
Nutricionistas destacan los beneficios de la palta en la dieta diaria, aunque advierten que la clave está en la moderación y en adaptar su consumo a cada persona.
La enfermedad afecta a más de 2 millones de personas en el país. Los especialistas advierten que los síntomas suelen confundirse con el envejecimiento o el sedentarismo.
Un emprendimiento tecnológico creó un preservativo que cambia de color al entrar en contacto con bacterias de ETS como clamidia, gonorrea y sífilis. El proyecto aún está en fase experimental.
La farmacéutica Myriam Dillon explicó en un micro de salud las características de esta enfermedad viral, sus posibles complicaciones y la existencia de una vacuna preventiva para mayores de 50 años.
Bomberos de Villa Cañás confirmaron que la circulación ya está habilitada. Piden transitar con precaución.
Walter Sola, ex presidente de la comuna de Villa Saralegui, fue arrestado junto a su hijo en el marco de una causa judicial. Hubo una decena de allanamientos en San Justo.
Cristina López, de Unión por la Patria, usó la melodía de “Guantanamera” para lanzar una burla hacia la secretaria general de la Presidencia, en medio del debate legislativo.
La medida regirá desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre en todo el distrito. A partir de enero, solo estará permitida la pesca recreativa de costa.
La Convención Reformadora aprobó modificaciones en la Corte Suprema, el Ministerio Público y la selección de jueces. Los nuevos artículos se incorporan a la Carta Magna provincial.