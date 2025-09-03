Santa Isabel bloqueó un canal clandestino para evitar inundaciones

Santa Isabel suma 100 nuevos árboles en espacios públicos
La Comuna avanza con un plan de reposición de arbolado que contempla varias etapas y busca mejorar el ambiente urbano.
La Comuna denunció la apertura ilegal de un canal que aceleraba el ingreso de agua al casco urbano. Avanzarán con acciones legales.Santa Isabel03 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Comuna de Santa Isabel informó que debió intervenir este miércoles ante la apertura de un canal clandestino en zona rural, realizado por un propietario que no reside en la localidad.
Según explicaron desde la administración comunal, esta práctica ilegal generaba un rápido escurrimiento de agua hacia el casco urbano, incrementando el riesgo de anegamientos para vecinos y productores.
El personal comunal, acompañado por representantes del Comité de Cuencas, entre ellos Iván Bordón, procedió al bloqueamiento de los canales para frenar la situación. “No podemos permitir que la irresponsabilidad de uno perjudique la realidad de todos”, remarcaron desde la institución.
En paralelo, se iniciarán presentaciones legales contra el responsable, en línea con antecedentes de gestiones comunales y provinciales anteriores. El objetivo es que estas medidas sirvan de escarmiento y desalienten futuras acciones similares.
La Comuna avanza con un plan de reposición de arbolado que contempla varias etapas y busca mejorar el ambiente urbano.
La Comuna de Santa Isabel recibe donaciones de agua y productos de limpieza para asistir a los vecinos de María Teresa afectados por las intensas lluvias.
La Orquesta de Tango del Guastavino, junto a coros, bailarines y talleres locales, se presentará este sábado en el Complejo Cultural Centenario.
Más de 80 representantes institucionales participaron en un encuentro regional impulsado por Pablo Giorgis y Gonzalo Goyechea para abordar la prevención y el acompañamiento de los consumos problemáticos.
La comuna inició la recolección diferenciada de residuos orgánicos en el Barrio Belgrano, con el objetivo de extender la experiencia a toda la localidad.
La Orquesta del Guastavino, el Taller Comunal, el coro local y artistas del Colón se presentarán en el Complejo Cultural Centenario el sábado 30 de agosto.
Tras las intensas lluvias del fin de semana, el agua aún atraviesa la calzada en el kilómetro 353. La Agencia Provincial de Seguridad Vial mantiene el corte total de circulación.
El vehículo transportaba combustible y fue retirado tras varias horas. El conductor resultó ileso.
El entrenador de Boca permanece en observación en el Instituto Fleni de Belgrano. Su entorno asegura que se encuentra bien y que la medida es preventiva.
Los periodistas expusieron en Diputados amenazas y persecución tras difundir audios sobre corrupción en la ANDIS. Aseguran que publicarán más documentos y apuntaron al Gobierno nacional.
La Municipalidad de Villa Cañás informó que se realizan cortes en distintos trazados rurales por reparaciones y caída de árboles.