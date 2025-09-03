Santa Isabel bloqueó un canal clandestino para evitar inundaciones

La Comuna denunció la apertura ilegal de un canal que aceleraba el ingreso de agua al casco urbano. Avanzarán con acciones legales.

Santa Isabel03 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
La Comuna de Santa Isabel informó que debió intervenir este miércoles ante la apertura de un canal clandestino en zona rural, realizado por un propietario que no reside en la localidad.
Según explicaron desde la administración comunal, esta práctica ilegal generaba un rápido escurrimiento de agua hacia el casco urbano, incrementando el riesgo de anegamientos para vecinos y productores.

El personal comunal, acompañado por representantes del Comité de Cuencas, entre ellos Iván Bordón, procedió al bloqueamiento de los canales para frenar la situación. “No podemos permitir que la irresponsabilidad de uno perjudique la realidad de todos”, remarcaron desde la institución.

En paralelo, se iniciarán presentaciones legales contra el responsable, en línea con antecedentes de gestiones comunales y provinciales anteriores. El objetivo es que estas medidas sirvan de escarmiento y desalienten futuras acciones similares.

