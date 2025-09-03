Ruta 8: tránsito asistido tras corte por agua en la calzada

La circulación por la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 355, se reanuda este miércoles de manera parcial y bajo modalidad asistida. La decisión fue adoptada tras el corte total que generó preocupación en la región debido a la acumulación de agua sobre la calzada.

El jefe de la Guardia Provincial UOR5 de Venado Tuerto, comisario supervisor Mauro Herrera, y el segundo comandante de Gendarmería Nacional, Roberto Bordin, confirmaron que los vehículos podrán transitar a partir de las 10:00 de la mañana, pero únicamente con acompañamiento de las fuerzas de seguridad.

La medida regirá durante el día y será revaluada hacia las 18:00 horas. En horario nocturno, las autoridades no descartan restablecer el corte total si las condiciones de seguridad lo requieren.

El operativo incluye dos puestos de control: uno bajo responsabilidad de Gendarmería y otro a cargo de la Guardia Provincial. Ambos coordinarán el paso alternado de vehículos para evitar que el oleaje del agua complique la conducción.

“Se trata de garantizar la conectividad, pero sin dejar de priorizar la seguridad vial”, explicaron los responsables. El monitoreo será permanente y se informará a la población en caso de cambios en la medida.