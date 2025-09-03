Pullaro pidió un acuerdo productivo para fortalecer la industria

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este martes el acto central por el Día de la Industria Nacional en la sede de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF), en la ciudad capital. Lo acompañaron la vicegobernadora Gisela Scaglia, ministros de su gabinete y referentes del sector productivo.



En su discurso, Pullaro defendió el modelo productivo santafesino y reclamó la construcción de un acuerdo político que brinde previsibilidad al desarrollo económico. “La única manera de que la Argentina salga adelante es con un acuerdo productivo que consolide a nuestra industria y a nuestro campo, generando trabajo y desarrollo”, expresó. También cuestionó la apertura indiscriminada de importaciones y la suba de retenciones, al considerar que esas medidas “ponen en riesgo al interior productivo”.



El mandatario resaltó que la provincia mantiene equilibrio fiscal sin frenar inversiones. “Santa Fe tiene cuentas ordenadas y, al mismo tiempo, más obra pública para el desarrollo. Con programas de inversión público-privada generamos empleo y crecimiento”, señaló. En ese sentido, mencionó ahorros logrados en la compra de medicamentos que permiten volcar recursos a infraestructura y financiamiento productivo.



La vicegobernadora Gisela Scaglia agradeció el compromiso del empresariado local: “El único camino para salir adelante es con más trabajo, más producción y desarrollo regional. Nuestro desafío es defender a Santa Fe de quienes no tienen una política productiva y solo miran el orden fiscal”.

Por su parte, Cristian Fiereder, presidente de la UISF, valoró la gestión provincial. “Estamos viendo un Gobierno que transforma el discurso en programas concretos y obras. La industria no busca privilegios, solo competir en condiciones justas”, afirmó, destacando la eficiencia estatal y obras como la ampliación eléctrica en Los Polígonos. También ponderó programas como Tecnoindustria 4.0, la simplificación de trámites ambientales y la concreción del Santa Fe Business Forum.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, ratificó que el Ejecutivo provincial continuará impulsando acciones para la industria, el campo y las PyMEs, y pidió al Congreso avanzar con leyes claves para el sector.

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales, legisladores, académicos y referentes del empresariado local.