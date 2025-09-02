Venado Tuerto: detenido tras robar un celular con un punzón

Un hecho de inseguridad ocurrió en la mañana del lunes en Venado Tuerto, cuando una joven que se dirigía a cumplir con sus prácticas de enfermería fue interceptada en la vía pública por un hombre que la amenazó con un punzón metálico. Bajo intimidación, le robó el celular y escapó en bicicleta.

La víctima realizó la denuncia en la Comisaría 12ª. Al retirarse, se sorprendió al reconocer en la guardia al mismo sujeto que minutos antes la había asaltado, quien se encontraba allí por un trámite distinto.

De inmediato, personal policial procedió a su aprehensión y secuestró un punzón, la bicicleta y una campera que coincidían con la descripción aportada por la denunciante.

Desde la Fiscalía en turno se dispuso la formación de causa, el allanamiento en el domicilio señalado por el rastreo del celular robado y la permanencia del acusado bajo custodia hasta la audiencia imputativa.