Venado Tuerto: detenido tras robar un celular con un punzón

Venado Tuerto: un joven fue detenido tras evadir control policial
El hecho ocurrió este domingo por la noche. El joven intentó escapar y se resistió al procedimiento. La Fiscalía lo imputó por resistencia a la autoridad.
Un hombre fue arrestado luego de asaltar a una joven con un elemento punzante y ser reconocido por la víctima en la propia Comisaría.Policiales 02 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Un hecho de inseguridad ocurrió en la mañana del lunes en Venado Tuerto, cuando una joven que se dirigía a cumplir con sus prácticas de enfermería fue interceptada en la vía pública por un hombre que la amenazó con un punzón metálico. Bajo intimidación, le robó el celular y escapó en bicicleta.
La víctima realizó la denuncia en la Comisaría 12ª. Al retirarse, se sorprendió al reconocer en la guardia al mismo sujeto que minutos antes la había asaltado, quien se encontraba allí por un trámite distinto.
De inmediato, personal policial procedió a su aprehensión y secuestró un punzón, la bicicleta y una campera que coincidían con la descripción aportada por la denunciante.
Desde la Fiscalía en turno se dispuso la formación de causa, el allanamiento en el domicilio señalado por el rastreo del celular robado y la permanencia del acusado bajo custodia hasta la audiencia imputativa.
La Guardia Provincial interceptó una camioneta en Sauce Viejo y halló un revólver, un cuchillo y cerca de cinco millones de pesos. Los dos ocupantes quedaron detenidos.
La PDI realizó tres allanamientos en la localidad y secuestró elementos vinculados a hechos de escruche ocurridos a mediados de agosto. Tres adolescentes quedaron a disposición de la Justicia.
La PDI realizó dos operativos en la ciudad y secuestró cocaína, marihuana, dinero, vehículos y documentación vinculada al comercio de drogas. Intervino el fiscal Mauro Menéndez.
La PDI detuvo a un sospechoso y secuestró celulares, tablets y notebooks en el marco de una causa por intimidaciones a las escuelas ESSO 446 y ESSO 584.
La víctima, de 63 años, fue encontrada con múltiples golpes y un cordón en el cuello en la Plaza Juan Pablo II. Permanece internada mientras se investigan las circunstancias del hecho.
Cuarteles de distintos puntos colaboraron con evacuaciones y tareas de rescate durante la emergencia hídrica.
La Municipalidad informó que el tránsito ya está restablecido, aunque piden circular con precaución y evitar caminos rurales.
Vecinos de Venado Tuerto y la región se sumaron a la iniciativa, que reúne colchones, ropa, alimentos y productos de limpieza para asistir a las familias damnificadas.
El seleccionado femenino cayó en semifinales ante Río Negro y luego frente a Noroeste en el duelo por el tercer puesto, cerrando una gran participación en Neuquén.
La Dirección de Cultura convoca a artistas y vecinos a presentar obras, fotos y objetos para una exposición colectiva en el Centro Cultural.