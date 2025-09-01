Pullaro reunió al Comité Operativo por las intensas lluvias

Convención santafesina aprobó mecanismos de participación ciudadana
La reforma incorpora figuras de democracia directa, aunque opositores cuestionan falta de consensos y dificultades de aplicación.
El gobernador encabezó un encuentro en Rosario para coordinar la asistencia a las localidades más afectadas por el temporal. María Teresa y La Chispa concentraron las intervenciones más urgentes.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presidió este lunes una nueva reunión del Comité Operativo Provincial en la Central de Información (OJO), ubicada en la sede de Gobierno de Rosario. El encuentro se realizó a primera hora con el objetivo de evaluar los efectos de las intensas lluvias que se registraron el fin de semana y definir acciones inmediatas para asistir a las localidades afectadas.
En la mesa participaron el director provincial de Gestión de Riesgos Área Metropolitana Rosario, Carlos Dolce; el secretario de Seguridad, Omar Pereira; el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres; junto a representantes de Protección Civil, fuerzas policiales, APSV y otros organismos provinciales que intervinieron durante la emergencia.
Los funcionarios revisaron el estado de situación en distintas zonas de la provincia, con especial atención en el sur santafesino, donde se produjeron las complicaciones más graves. En María Teresa se registraron evacuados y autoevacuados, lo que motivó la suspensión de clases y la permanencia de personal provincial en el lugar. En La Chispa también hubo familias evacuadas y se reforzó la vigilancia en sectores sin suministro eléctrico.
A la par, equipos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial trabajaron en cortes y desvíos en rutas y accesos anegados, mientras que el Ministerio de Salud puso recursos a disposición de los centros de evacuados para garantizar la atención sanitaria.
El gobernador Maximiliano Pullaro quedará marcado por la Reforma de la Constitución de Santa Fe, una modificación estructural que no se lograba desde 1962.
La Convención Reformadora aprobó cambios en la Constitución provincial que permiten un mandato consecutivo. Pullaro podrá competir en 2027.
El gobernador de Santa Fe se reunió con Hiroshi Yamauchi para fortalecer vínculos en salud, producción, comercio, ciencia y cooperación internacional.
Un estudio del CEPA reveló que la provincia dejará de percibir esa suma entre septiembre 2025 y agosto 2026, tras el veto presidencial al aumento jubilatorio y al bono.
La convencional Lucila De Ponti advirtió que la redacción final arrastra disputas políticas y reclamó un texto más claro e inclusivo.
La selección femenina Sub16 de la UDC arrancó con un triunfo y un empate en el Campeonato Argentino de Seleccionados Damas C, que se disputa en Neuquén.
Autoridades locales advirtieron a los conductores por la presencia de agua en la calzada, a la altura de la planta de silos de la Coop. Federada.
Bomberos, Defensa Civil y la comuna trabajan en conjunto para asistir a los vecinos tras las fuertes lluvias. Hay evacuados pero no se registran complicaciones de salud.
Intendentes y presidentes comunales pidieron a Provincia y Nación medidas urgentes ante la crisis hídrica. Solicitan declarar la Emergencia Climática y de Catástrofe.
Las intensas lluvias obligaron a interrumpir la circulación en varios tramos de rutas nacionales y provinciales. Vialidad Nacional y la APSV dispusieron desvíos en diferentes puntos.