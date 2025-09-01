Pullaro reunió al Comité Operativo por las intensas lluvias

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presidió este lunes una nueva reunión del Comité Operativo Provincial en la Central de Información (OJO), ubicada en la sede de Gobierno de Rosario. El encuentro se realizó a primera hora con el objetivo de evaluar los efectos de las intensas lluvias que se registraron el fin de semana y definir acciones inmediatas para asistir a las localidades afectadas.

En la mesa participaron el director provincial de Gestión de Riesgos Área Metropolitana Rosario, Carlos Dolce; el secretario de Seguridad, Omar Pereira; el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres; junto a representantes de Protección Civil, fuerzas policiales, APSV y otros organismos provinciales que intervinieron durante la emergencia.

Los funcionarios revisaron el estado de situación en distintas zonas de la provincia, con especial atención en el sur santafesino, donde se produjeron las complicaciones más graves. En María Teresa se registraron evacuados y autoevacuados, lo que motivó la suspensión de clases y la permanencia de personal provincial en el lugar. En La Chispa también hubo familias evacuadas y se reforzó la vigilancia en sectores sin suministro eléctrico.

A la par, equipos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial trabajaron en cortes y desvíos en rutas y accesos anegados, mientras que el Ministerio de Salud puso recursos a disposición de los centros de evacuados para garantizar la atención sanitaria.