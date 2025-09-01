LALCEC Teodelina convoca a Asamblea General Ordinaria

Charla en Teodelina sobre bullying, redes y ludopatía
La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) de Teodelina anunció la convocatoria a su Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de septiembre de 2025, a las 19:30 horas, en la sede social ubicada en Belgrano 524 de la ciudad.
En el encuentro se abordarán distintos puntos de relevancia institucional. Entre ellos, la designación de asociados para la firma del acta de asamblea, la lectura y consideración de la memoria y balance general, junto al informe del órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
Además, se tratará la renovación de los cargos de la Comisión Directiva y del órgano de fiscalización, dado el vencimiento de los mandatos vigentes.
Desde la entidad recordaron que, en caso de no lograrse quórum en el horario establecido, la asamblea se realizará válidamente una hora más tarde, con el número de socios presentes, tal como lo establece el estatuto.
📌 Convocatoria
Organismo: L.A.L.C.E.C. Teodelina
Fecha: 17 de septiembre de 2025
Hora: 19:30 hs
Lugar: Sede social, Calle Belgrano 524, Teodelina
📋 Orden del Día
Designación de 2 asociados para aprobar y firmar el acta, junto con la presidenta y secretaria.
Lectura y consideración de:
Memoria,
Balance General,
Estado de cuentas de gastos y recursos,
Informe del órgano de fiscalización, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2024.
Renovación de cargos de la Comisión Directiva y del órgano de fiscalización, por finalización de mandato.
