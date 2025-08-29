Rosa, estafada por su hija con 19 créditos por $9 millones

Firmat invita a participar del programa “El Árbol de mi Vida”
Cada niño que nace puede apadrinar un árbol, fortaleciendo la conciencia ambiental y dejando una huella en la ciudad.
Una mujer de Lomas de Zamora descubrió que su hija usó su DNI para abrir una cuenta bancaria, pedir préstamos y endeudarla. La Justicia dictó una cautelar que frenó los cobros mientras avanza la investigación.Sociedad29 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Rosa, una comerciante de 65 años que vive en Lomas de Zamora, atravesó una de las experiencias más dolorosas de su vida: fue estafada por su propia hija, quien utilizó su DNI para abrir una cuenta bancaria online y pedir 19 créditos personales por un monto cercano a los nueve millones de pesos.
La maniobra se descubrió cuando Rosa intentó tramitar una tarjeta de crédito para su kiosco y se enteró de que ya figuraba como clienta de un banco en el que jamás había operado. Una revisión interna permitió comprobar que la cuenta se había abierto en junio de 2024 con sus datos y validación biométrica. Sin embargo, los correos y teléfonos asociados correspondían a su hija, quien reconoció la maniobra tras ser confrontada.
Según relató el abogado de la damnificada, Diego Proietti, la joven había utilizado la aplicación del banco para solicitar préstamos de manera automática, sin que la entidad corroborara su identidad. Los fondos se transferían a otra cuenta a su nombre y eran utilizados para pagar deudas de juego.
Cuando Rosa advirtió la situación en marzo de este año, el banco rechazó su reclamo y le exigió pagar las cuotas de los créditos. Ante esto, la mujer presentó una denuncia penal en la UFI N.º 19 de Lomas de Zamora por suplantación de identidad y fraude, además de iniciar un proceso en Defensa del Consumidor.
El jueves pasado, el Juzgado Comercial N.º 14 dictó una medida cautelar que ordenó frenar los cobros, los intereses y la calificación negativa de Rosa mientras se investiga la responsabilidad del banco. La Justicia también dispuso que, si ya fue informada al Banco Central como deudora, esa información debe rectificarse.
El abogado adelantó que continuará con una acción civil para reclamar la cancelación definitiva de los préstamos y una indemnización por daños y perjuicios. Mientras tanto, la mujer intenta recomponerse del impacto económico y emocional que le provocó la estafa familiar.
