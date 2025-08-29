Scaglia: “Queremos un hub logístico para Santa Fe”

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, acompañada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el presidente del Ente Administrador del Puerto, Leandro González, presenció este jueves el embarque de 22.000 toneladas de soja desde la Terminal de Agrograneles del Puerto de Santa Fe hacia Puerto San Lorenzo (ACA).



El convoy de nueve barcazas de bandera nacional transportaba granos de las cooperativas Agrícola Ganadera de Videla y Federal Agrícola Ganadera de San Justo. La operación, que representa 800 camiones menos en rutas y autopistas, marca un paso importante en la consolidación del transporte fluvial como alternativa eficiente, económica y ambiental.



Scaglia destacó que este tipo de embarques “generan movimiento portuario con granos producidos en el interior de Santa Fe que llegan a Rosario y desde allí al mundo, llevando la marca santafesina”. Y agregó: “Santa Fe quiere convertirse en un hub logístico, con puertos y aeropuertos en pleno funcionamiento para darle alternativas a la producción provincial”.

Por su parte, Puccini subrayó que “los puertos y aeropuertos deben estar al servicio de la producción santafesina, con una mirada estratégica que mejore la competitividad y reduzca costos”. Además, recordó que el Puerto de Santa Fe está ubicado en el centro del país, conectado al Corredor Bioceánico y la Hidrovía, lo que lo convierte en un nodo clave.



Finalmente, González señaló que el objetivo es “posicionar al Puerto de Santa Fe como hub logístico para todo el interior, no desde la competencia sino desde la complementariedad con otros puertos”.

En el marco del plan productivo del gobernador Maximiliano Pullaro, el puerto recuperó protagonismo con embarques históricos y reducción de costos para cooperativas locales, consolidando su rol estratégico para la región y el país.