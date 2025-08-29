Scaglia: “Queremos un hub logístico para Santa Fe”

Tormenta de Santa Rosa: alerta por lluvias en Santa Fe
El SMN emitió alerta amarilla para la capital y la región. Se prevén acumulados de hasta 100 milímetros durante el fin de semana.
La vicegobernadora participó del embarque de 22.000 toneladas de soja en el Puerto de Santa Fe y remarcó que la operación significa ahorro logístico y menos tránsito en las rutas.Santa Fe29 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, acompañada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el presidente del Ente Administrador del Puerto, Leandro González, presenció este jueves el embarque de 22.000 toneladas de soja desde la Terminal de Agrograneles del Puerto de Santa Fe hacia Puerto San Lorenzo (ACA).
El convoy de nueve barcazas de bandera nacional transportaba granos de las cooperativas Agrícola Ganadera de Videla y Federal Agrícola Ganadera de San Justo. La operación, que representa 800 camiones menos en rutas y autopistas, marca un paso importante en la consolidación del transporte fluvial como alternativa eficiente, económica y ambiental.
Scaglia destacó que este tipo de embarques “generan movimiento portuario con granos producidos en el interior de Santa Fe que llegan a Rosario y desde allí al mundo, llevando la marca santafesina”. Y agregó: “Santa Fe quiere convertirse en un hub logístico, con puertos y aeropuertos en pleno funcionamiento para darle alternativas a la producción provincial”.
Por su parte, Puccini subrayó que “los puertos y aeropuertos deben estar al servicio de la producción santafesina, con una mirada estratégica que mejore la competitividad y reduzca costos”. Además, recordó que el Puerto de Santa Fe está ubicado en el centro del país, conectado al Corredor Bioceánico y la Hidrovía, lo que lo convierte en un nodo clave.
Finalmente, González señaló que el objetivo es “posicionar al Puerto de Santa Fe como hub logístico para todo el interior, no desde la competencia sino desde la complementariedad con otros puertos”.
En el marco del plan productivo del gobernador Maximiliano Pullaro, el puerto recuperó protagonismo con embarques históricos y reducción de costos para cooperativas locales, consolidando su rol estratégico para la región y el país.
El SMN emitió alerta amarilla para la capital y la región. Se prevén acumulados de hasta 100 milímetros durante el fin de semana.
La PDI detuvo en Dock Sud a Gerardo Sebastián Gómez, acusado de homicidio y de integrar una asociación ilícita ligada a Los Monos. Figuraba en la lista de los diez más buscados por la Provincia.
Este lunes volvió a aplicarse un aumento bajo el esquema de microprecios. Así quedaron los valores en cada petrolera de la capital provincial.
Tras 62 años sin cambios, la provincia encara una transformación profunda: reelección limitada, autonomía municipal, rediseño judicial y la incorporación de derechos digitales y ambientales.
El índice provincial se mantuvo en línea con el nacional. Los rubros Esparcimiento y Vivienda fueron los que más impulsaron la suba.
El gobernador abrió la licitación para renovar la pista del Aeropuerto Internacional Rosario, con una inversión provincial de $34.800 millones. Nación había desistido de ejecutar el proyecto.
El equipo nacional disputó un amistoso en Sportsman y fue declarado Huésped de Honor. Leonardo Gutiérrez recibió la distinción de Ciudadano Ilustre.
Tras el rechazo de Festram a la oferta salarial, habrá medidas de fuerza este viernes 29 y la próxima semana. El gremio exige acortar los plazos de pago.
El siniestro ocurrió ayer en calle 53 bis, entre 42 y 36. Un hombre fue asistido por inhalación de humo, mientras que bomberos lograron evitar la propagación de las llamas.
La comuna ejecuta trabajos de cordón cuneta y ordenamiento en una intersección clave del tránsito pesado. La iniciativa surgió de encuentros con vecinos.
El SMN emitió alerta amarilla para la capital y la región. Se prevén acumulados de hasta 100 milímetros durante el fin de semana.