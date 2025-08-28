Santa Fe habilitó la reelección del gobernador y vice

Pullaro recibió al embajador de Japón en Rosario
El gobernador de Santa Fe se reunió con Hiroshi Yamauchi para fortalecer vínculos en salud, producción, comercio, ciencia y cooperación internacional.
La Convención Reformadora aprobó cambios en la Constitución provincial que permiten un mandato consecutivo. Pullaro podrá competir en 2027.Política Sta Fe28 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
Durante la sexta sesión plenaria de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, los convencionales aprobaron por mayoría la posibilidad de reelección inmediata para el gobernador y el vicegobernador. Con esta decisión, la provincia deja de ser una de las dos —junto con Mendoza— que no contemplaban la continuidad de sus máximas autoridades ejecutivas por un período consecutivo.
La jornada legislativa se extendió por más de ocho horas y derivó en la modificación de los artículos 64, 72, 98 y 73 de la Carta Magna. Entre los cambios más relevantes, el dictamen de la comisión Redactora habilita un mandato consecutivo para gobernador y vice, con la condición de que, tras esa reelección, deba pasar un intervalo de un año para volver a postularse.
En el caso particular de Maximiliano Pullaro, actual mandatario y convencional constituyente presente en la sesión, el texto establece que su gestión iniciada en 2023 se computa como primer mandato, lo que le permitirá presentarse nuevamente en 2027.
Además de la cuestión de la reelección, los convencionales aprobaron reformas en torno a las atribuciones del Poder Ejecutivo. El artículo 72 amplía y actualiza las facultades del gobernador, mientras que el 98 precisa quiénes pueden ser sometidos a juicio político: gobernador, vice y sus reemplazos legales, ministros, fiscal de Estado, miembros de la Corte Suprema, Tribunales de Cuentas y funcionarios designados por acuerdo legislativo.
Por otra parte, el artículo 73 incorpora la figura de un ministro encargado de articular las relaciones entre los poderes del Estado. Durante el debate, una de las discusiones más intensas giró en torno a la atribución de indultar, generando posiciones encontradas en el recinto.
