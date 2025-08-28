Vóley infantil: jornada recreativa en Santa Isabel

La Sub16 de Unión del Centro viaja a Neuquén
El seleccionado femenino representará a la región en el Campeonato Argentino Sub 16 Damas C, del 28 al 31 de agosto. Debutará este jueves frente a Asociación Noroeste.
Niños y niñas de Villa Cañás participaron de encuentros amistosos frente al club Belgrano, en una propuesta que promovió deporte, integración y trabajo en equipo.
El Taller de Vóley Infantil de la Municipalidad de Villa Cañás viajó hasta Santa Isabel para compartir una jornada recreativa con el club Belgrano.
Durante el encuentro, chicos y chicas disputaron partidos amistosos que tuvieron como objetivo fomentar la práctica deportiva en un clima de integración. La propuesta buscó no solo sumar experiencia de juego, sino también fortalecer valores como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo.
Desde la organización destacaron la importancia de estas actividades para el desarrollo de las categorías formativas, ya que permiten que los más pequeños aprendan, disfruten y crezcan dentro del deporte, compartiendo vivencias con sus pares de otras localidades.
El plantel femenino del Taller de Vóley de la Municipalidad obtuvo dos contundentes victorias en la séptima fecha del campeonato, consolidando su gran presente deportivo.
El “Verde” venció 3-1 a Hughes en Villa Cañás, mantiene el invicto y lidera el torneo con 49 puntos. Unión y Cultura lo escolta con 45.
El Salón de Deportes fue escenario de una jornada recreativa entre equipos de ambas localidades, con partidos amistosos que fortalecieron integración y compañerismo.
El seleccionado juvenil cayó por penales ante la Liga Interprovincial tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario.
El combinado juvenil venció 5-2 a la Liga Deportiva del Sur y jugará esta tarde la final ante la Liga Interprovincial.
El corto dirigido por Walter Dieguez se estrenará el lunes 1 de septiembre en la Biblioteca Popular “Nosotros”, con entrada libre y gratuita.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.
Economía logró cubrir todos los vencimientos y obtuvo $1,1 billones extra, aunque debió convalidar intereses muy elevados.
Vecinos marcaron un pozo en el km 666 con mensajes irónicos para advertir a los conductores. La falta de obras en la traza vuelve a estar en el centro de las críticas.
La expresidenta envió un audio a un acto de Kicillof y advirtió sobre jubilados que deben partir medicamentos. También vinculó la situación con el escándalo de las coimas en la ANDIS.