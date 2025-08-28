Vóley infantil: jornada recreativa en Santa Isabel

El Taller de Vóley Infantil de la Municipalidad de Villa Cañás viajó hasta Santa Isabel para compartir una jornada recreativa con el club Belgrano.



Durante el encuentro, chicos y chicas disputaron partidos amistosos que tuvieron como objetivo fomentar la práctica deportiva en un clima de integración. La propuesta buscó no solo sumar experiencia de juego, sino también fortalecer valores como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo.

Desde la organización destacaron la importancia de estas actividades para el desarrollo de las categorías formativas, ya que permiten que los más pequeños aprendan, disfruten y crezcan dentro del deporte, compartiendo vivencias con sus pares de otras localidades.