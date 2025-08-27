Avanzan los trabajos de entubación en Villa Cañás

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa con los trabajos destinados a fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de los vecinos.



En esta oportunidad, las tareas se concentran en la intersección de calle 41 y avenida 50, en el sector del Barrio Los Nogales, donde se lleva adelante una obra de entubación. El proyecto incluye la colocación de once tubos de hormigón que permitirán optimizar el escurrimiento del agua.

El objetivo principal de esta intervención es brindar una solución más eficiente al sistema de drenaje en esa zona de la ciudad, reduciendo posibles inconvenientes en épocas de lluvias intensas y garantizando un mejor ordenamiento hidráulico.