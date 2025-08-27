Avanzan los trabajos de entubación en Villa Cañás

Jornada gratuita de castración y vacunación en la ciudad
El sábado 6 de septiembre se realizará un nuevo operativo municipal para perros y gatos en el predio del Ferrocarril. Habrá vacunación antirrábica y recepción de donaciones.
La Municipalidad ejecuta obras en calle 41 y avenida 50 para mejorar el sistema de drenaje en el Barrio Los Nogales.
La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa con los trabajos destinados a fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
En esta oportunidad, las tareas se concentran en la intersección de calle 41 y avenida 50, en el sector del Barrio Los Nogales, donde se lleva adelante una obra de entubación. El proyecto incluye la colocación de once tubos de hormigón que permitirán optimizar el escurrimiento del agua.
El objetivo principal de esta intervención es brindar una solución más eficiente al sistema de drenaje en esa zona de la ciudad, reduciendo posibles inconvenientes en épocas de lluvias intensas y garantizando un mejor ordenamiento hidráulico.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.
El Municipio envió 19.381 kilos de materiales a una recicladora de Paraná en el marco del Programa Yo Reciclo. Los fondos se destinan a mejoras en espacios públicos.
La Dirección de Deportes municipal abrió la inscripción para un nuevo espacio de atletismo infantil en el Prado Español.
Se realizará el 3 y 4 de septiembre en el Club Argentino de Servicio. La capacitación está destinada a comercios, instituciones y referentes de salud.
La modelo compartió una producción en Holbox para Ricky Sarkany y aprovechó para difundir su nueva marca de yerba.
El expresidente colombiano busca que el Tribunal Superior de Bogotá emita un fallo de fondo sobre su condena por soborno y fraude procesal.
El máximo tribunal rechazó un planteo de nulidad de Tabacalera Sarandí y ratificó la validez de los impuestos internos al cigarrillo, poniendo fin a la estrategia judicial de Pablo Otero.
El domingo 31 de agosto se realizará un nuevo festival en apoyo a Cristina Kirchner en la Plaza Usina, con música, ferias y actividades culturales.
