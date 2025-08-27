Jornada gratuita de castración y vacunación en la ciudad

Avanzan los trabajos de entubación en Villa Cañás
El sábado 6 de septiembre se realizará un nuevo operativo municipal para perros y gatos en el predio del Ferrocarril. Habrá vacunación antirrábica y recepción de donaciones.
El próximo sábado 6 de septiembre, desde las 7.30 horas, se desarrollará la quinta jornada del año de castración gratuita para perros y gatos, organizada por la Municipalidad. La actividad tendrá lugar en el galpón N° 2 del predio del Ferrocarril.
Desde el área de Zoonosis aclararon que, en esta ocasión, para felinos el cupo será limitado y se esterilizarán únicamente hembras.
Los turnos deben solicitarse previamente en mesa de entrada del Municipio, de 7 a 13 horas. Además, se pueden realizar consultas llamando al 3462-450201.
En paralelo al operativo de castración, se llevará adelante una campaña de vacunación antirrábica gratuita.
Se invita a los vecinos que concurran a colaborar con la donación de alimentos para perros, destinados a instituciones y protectoras locales.
El Municipio envió 19.381 kilos de materiales a una recicladora de Paraná en el marco del Programa Yo Reciclo. Los fondos se destinan a mejoras en espacios públicos.
La Dirección de Deportes municipal abrió la inscripción para un nuevo espacio de atletismo infantil en el Prado Español.
Se realizará el 3 y 4 de septiembre en el Club Argentino de Servicio. La capacitación está destinada a comercios, instituciones y referentes de salud.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.