Jornada gratuita de castración y vacunación en la ciudad

El próximo sábado 6 de septiembre, desde las 7.30 horas, se desarrollará la quinta jornada del año de castración gratuita para perros y gatos, organizada por la Municipalidad. La actividad tendrá lugar en el galpón N° 2 del predio del Ferrocarril.

Desde el área de Zoonosis aclararon que, en esta ocasión, para felinos el cupo será limitado y se esterilizarán únicamente hembras.

Los turnos deben solicitarse previamente en mesa de entrada del Municipio, de 7 a 13 horas. Además, se pueden realizar consultas llamando al 3462-450201.

En paralelo al operativo de castración, se llevará adelante una campaña de vacunación antirrábica gratuita.

Se invita a los vecinos que concurran a colaborar con la donación de alimentos para perros, destinados a instituciones y protectoras locales.