Festival en La Boca por la liberación de Cristina Kirchner

Adorni sobre el ataque a Milei: “Kirchnerismo nunca más”
El vocero presidencial repudió la agresión en Lomas de Zamora y calificó a los responsables como “cavernícolas del pasado”. Confirmó que no hubo heridos.
El domingo 31 de agosto se realizará un nuevo festival en apoyo a Cristina Kirchner en la Plaza Usina, con música, ferias y actividades culturales.País27 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Organizaciones sociales y políticas convocaron a un nuevo festival bajo la consigna “Cristina Libre”, en respaldo a la expresidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ) Nacional, Cristina Fernández de Kirchner.
El encuentro tendrá lugar el domingo 31 de agosto desde las 14 horas en las inmediaciones de la Plaza Usina, en el barrio porteño de La Boca. La jornada contará con bandas en vivo, feria de emprendedores, talleres para niños y adultos, mesas gráficas y distintas propuestas culturales.
“La alegría también es un acto político. Contra el ataque a la cultura, la educación y los derechos de nuestro pueblo, nos organizamos festejando y haciendo lo que más nos gusta”, señalaron los organizadores en un comunicado.
Este será el segundo acto multitudinario con estas características. El anterior se desarrolló el 20 de junio en Parque Lezama, luego de que Cristina Kirchner denunciara un operativo policial frente a su domicilio de Constitución. En esa ocasión, la exmandataria pidió a los militantes trasladar el banderazo para evitar incidentes.
Mientras tanto, Cristina Kirchner, que cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, continúa con actividad política. En los últimos días recibió al secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards, y a la titular de CTERA, Sonia Alesso, con quienes dialogó sobre los desafíos de la educación pública y la situación social del país.
