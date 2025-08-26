Álvaro Uribe renuncia a la prescripción en su proceso penal

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, renunció ante el Tribunal Superior de Bogotá a la prescripción de su proceso penal, en el que fue condenado en primera instancia por soborno a testigos y fraude procesal.

La prescripción es una figura legal que establece un límite de tiempo para que el Estado pueda juzgar y sancionar a una persona. Al renunciar, Uribe elimina ese plazo y habilita al tribunal a dictar una resolución definitiva sin condicionamientos temporales.

“Pese a que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso, no puedo aceptarlo. No puedo declinar el camino de la verdad”, expresó el exmandatario en un escrito presentado al magistrado Manuel Antonio Merchán.

El 1 de agosto, la jueza Sandra Heredia condenó a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria en Rionegro, Antioquia, además de inhabilitarlo para ocupar cargos públicos por 100 meses y 20 días e imponerle una multa de 3.400 millones de pesos colombianos (aproximadamente 824.000 dólares).

Posteriormente, el 19 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su libertad inmediata hasta que se resuelva la apelación. El plazo para la revisión de la condena se cumplía el 16 de octubre de 2025, pero con la decisión de Uribe de renunciar a la prescripción, el tribunal podrá tomarse más tiempo para analizar el fallo.

Según su abogado defensor, Jaime Granados, la decisión fue iniciativa personal del expresidente: “Él está convencido y nos pidió enfáticamente que lo hiciéramos para que se estudie a fondo la apelación”.