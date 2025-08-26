Ricardo Arjona suma una nueva fecha en Miami

La expectativa por la gira “Lo Que el Seco No Dijo” de Ricardo Arjona continúa cr eciendo. Tras agotar en pocas horas las entradas para los conciertos programados los días 2, 3 y 6 de abril de 2026 en el Kaseya Center de Miami, el artista confirmó una nueva presentación el 5 de abril en el mismo recinto.





Los boletos estarán disponibles a partir del 27 de agosto, desde las 10 de la mañana, a través de la plataforma Ticketmaster.

Este nuevo “sold out” se suma a una serie de logros que acompañan a la gira, entre ellos, dos funciones consecutivas en el Madison Square Garden de Nueva York, programadas para el 11 y 12 de febrero de 2026.

Con más de tres décadas de trayectoria, Arjona promete un espectáculo que recorrerá sus clásicos más emblemáticos junto con las canciones de su último proyecto. La propuesta combina música, puesta en escena y un concepto artístico que busca ofrecer al público una experiencia integral, más allá de un recital convencional.