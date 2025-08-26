Ricardo Arjona suma una nueva fecha en Miami

Toto y Christopher Cross se presentarán en Buenos Aires en diciembre
La banda regresa al país con un show en el Campo Argentino de Polo, junto al cantautor estadounidense como invitado especial. Será el 13 de diciembre.
El cantautor guatemalteco agotó tres funciones en el Kaseya Center y anunció un cuarto show para el 5 de abril de 2026.Música26 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La expectativa por la gira “Lo Que el Seco No Dijo” de Ricardo Arjona continúa creciendo. Tras agotar en pocas horas las entradas para los conciertos programados los días 2, 3 y 6 de abril de 2026 en el Kaseya Center de Miami, el artista confirmó una nueva presentación el 5 de abril en el mismo recinto.
Los boletos estarán disponibles a partir del 27 de agosto, desde las 10 de la mañana, a través de la plataforma Ticketmaster.
Este nuevo “sold out” se suma a una serie de logros que acompañan a la gira, entre ellos, dos funciones consecutivas en el Madison Square Garden de Nueva York, programadas para el 11 y 12 de febrero de 2026.
Con más de tres décadas de trayectoria, Arjona promete un espectáculo que recorrerá sus clásicos más emblemáticos junto con las canciones de su último proyecto. La propuesta combina música, puesta en escena y un concepto artístico que busca ofrecer al público una experiencia integral, más allá de un recital convencional.
La banda regresa al país con un show en el Campo Argentino de Polo, junto al cantautor estadounidense como invitado especial. Será el 13 de diciembre.
La artista colombiana inició la segunda etapa de “Las Mujeres Ya No Lloran” en México e interpretó “Día de enero” por primera vez en el tour. En diciembre llegará a Buenos Aires.
El ídolo puertorriqueño se presentará el 24 de febrero de 2026 en el Movistar Arena, con una propuesta que combina nuevos temas y grandes clásicos.
El cuarto adelanto del EP Perfectas llega con un videoclip impactante junto a Valentina Zenere y un mensaje claro: la belleza también puede ser rebeldía.
El cordobés se consagró en una jornada histórica del freestyle argentino y llevará la bandera nacional a Chile en 2026.
La artista argentina alcanzó 170 millones de visualizaciones y lidera el ranking global de canciones femeninas en 2025, superando a Lady Gaga.
El Polideportivo del Club Sportsman será sede de cuatro días de entrenamientos abiertos y un amistoso del combinado nacional juvenil.
Una formación de 46 vagones sorprendió a vecinos y aficionados al ferrocarril al transportar tanques, blindados y camiones tácticos hacia el norte del país para el "Ejercicio Libertador".
Este lunes volvió a aplicarse un aumento bajo el esquema de microprecios. Así quedaron los valores en cada petrolera de la capital provincial.
La actriz logró que sus tres hijos viajen a Estambul para iniciar una nueva etapa escolar, mientras acompaña la carrera futbolística de Mauro Icardi.
Un llamado alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo en la Escuela de Enseñanza Media Nº 446. El edificio fue desalojado y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar.