Javier Milei, en medio del escándalo: "No me importa el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones"

Cristina Kirchner recibió a referentes docentes y criticó a Milei
La expresidenta se reunió con David Edwards y Sonia Alesso. Analizaron la situación de la educación pública y cuestionó al Gobierno por la “catástrofe social”.
El Presidente no habló de las coimas, pero apuntó contra la oposición. Dijo que "quieren romper todo" y que a su gobierno "no le falta política".Política 25 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
El presidente Javier Milei encabezó un acto público y, aunque no se refirió directamente al escándalo por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad, envió un desafiante mensaje en plena previa electoral: "No me importa todo el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones".
Según supo Noticias Argentinas, durante la inauguración de nuevas oficinas de la Corporación América y acompañado por su hermana Karina, el mandatario rechazó las críticas sobre una supuesta falta de muñeca política al afirmar: "A este Gobierno no le falta política, el tema es que están los de enfrente que quieren romper todo".
Duras críticas al Congreso: "Los orcos destituyentes"
El jefe de Estado aprovechó su discurso para defender su gestión y lanzar duras acusaciones contra los legisladores de la oposición, a quienes responsabilizó de intentar sabotear su programa económico.
El objetivo opositor: Milei acusó a los legisladores de buscar "romper el programa económico, romper el país" al aprobar "barbaridades sin tener financiamiento".
Elogio a Francos: Calificó a su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como "el mejor de la historia" y dijo que es quien "lidia con los orcos del Congreso, esos destituyentes".
Confianza y desafío: Se mostró despreocupado por los ataques en el contexto electoral: "Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿piensan que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses?".
El discurso del Presidente es la primera aparición pública tras la difusión de los audios que involucran a exfuncionarios de su gobierno en presuntos hechos de corrupción. Su estrategia fue evitar el tema y, en su lugar, redoblar la confrontación con la oposición.
Fernando Soto afirmó que la grabación atribuida al ex titular de la ANDIS “está armada y compaginada” y que no puede ser usada como prueba judicial.
La Cámara de Diputados inicia mañana el análisis de cuatro proyectos para indagar sobre el control del fentanilo contaminado que habría provocado casi cien muertes. Una de las iniciativas impulsa una comisión bicameral.
La Justicia analiza contratos por $55 mil millones entre la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina, en el marco de la causa por presuntas coimas.
La Justicia analiza los dispositivos secuestrados y la documentación encontrada durante los allanamientos. El objetivo es determinar si existieron maniobras ilegales en beneficio de la droguería Suizo Argentina.
La Justicia avanza en la investigación tras la filtración de audios que vinculan a exfuncionarios y empresarios con presuntos sobornos millonarios en la compra de fármacos para personas con discapacidad.
Una formación de 46 vagones sorprendió a vecinos y aficionados al ferrocarril al transportar tanques, blindados y camiones tácticos hacia el norte del país para el "Ejercicio Libertador".
El seleccionado juvenil cayó por penales ante la Liga Interprovincial tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario.
Jubilados con haberes superiores a la mínima y beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 2 y 3 cobran hoy. También siguen vigentes las Asignaciones de Pago Único y las de PNC para todas las terminaciones hasta el 10 de septiembre.
Un hombre fue aprehendido luego de efectuar disparos frente a una vivienda en Santa Isabel. La Fiscalía ordenó su traslado a la Alcaidía de Melincué, donde permanecerá hasta la audiencia imputativa.
Este lunes volvió a aplicarse un aumento bajo el esquema de microprecios. Así quedaron los valores en cada petrolera de la capital provincial.