ANSES: quiénes cobran este jueves 21 de agosto

Asamblea de Aerolíneas Argentinas aprobó el balance del 2024 con saldo positivo
El resultado final positivo de 271.000 millones de pesos marca un hito para la historia de la compañía.
La ANSES confirmó el cronograma de pagos para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y SUAF según la terminación del DNI.Economía21 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos correspondiente a este jueves 21 de agosto de 2025. Miles de beneficiarios de todo el país perciben hoy sus haberes y asignaciones.
En el caso de las jubilaciones y pensiones mínimas, cobran las personas cuyos documentos terminan en 9.
Por el lado de las asignaciones familiares del sistema SUAF, corresponde el pago a trabajadores con DNI finalizado en 8.
Las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con documentos terminados en 7 también reciben sus montos este jueves.
Además, continúan los pagos de asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento, disponibles para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de septiembre.
En tanto, los titulares de Pensiones No Contributivas acceden a sus asignaciones familiares sin importar la terminación del documento, también hasta el 10 de septiembre.
ANSES recordó que el calendario se publica de manera diaria y que es fundamental revisar la terminación del DNI para conocer la fecha exacta de cobro.
