ANSES: quiénes cobran este jueves 21 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos correspondiente a este jueves 21 de agosto de 2025. Miles de beneficiarios de todo el país perciben hoy sus haberes y asignaciones.

En el caso de las jubilaciones y pensiones mínimas, cobran las personas cuyos documentos terminan en 9.

Por el lado de las asignaciones familiares del sistema SUAF, corresponde el pago a trabajadores con DNI finalizado en 8.

Las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con documentos terminados en 7 también reciben sus montos este jueves.

Además, continúan los pagos de asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento, disponibles para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de septiembre.

En tanto, los titulares de Pensiones No Contributivas acceden a sus asignaciones familiares sin importar la terminación del documento, también hasta el 10 de septiembre.

ANSES recordó que el calendario se publica de manera diaria y que es fundamental revisar la terminación del DNI para conocer la fecha exacta de cobro.