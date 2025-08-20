Ataques de pánico en niños: señales y prevención

Las crisis de ansiedad, conocidas como ataques de pánico, son cada vez más frecuentes en la infancia. Identificarlas y prevenirlas resulta clave para el bienestar de los niños, según advierten especialistas en salud mental.

“Un ataque de pánico se caracteriza por miedo intenso y síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, temblores o dificultad para respirar”, explicó la psicóloga Soledad Dawson, especialista en vínculos y familias del Hospital Italiano. Subrayó que estos episodios requieren atención cuando se repiten y generan preocupación en el entorno.

En los más pequeños, los signos de alerta incluyen preocupación excesiva, problemas de sueño, irritabilidad, dolores físicos, dificultad para concentrarse, cambios de humor, apego excesivo a los padres o evitación de actividades que antes disfrutaban.

Entre los factores que pueden desencadenarlos, Dawson mencionó la sobreexposición a pantallas, agendas recargadas, presión por el rendimiento, exceso de actividades y contextos familiares con alto nivel de estrés. “Los chicos escuchan, observan y absorben esa ansiedad”, señaló.

Durante una crisis, se recomienda hablar con calma, llevar al niño a un espacio tranquilo, ayudarlo a respirar lentamente y ofrecerle agua. Para prevenir, los especialistas sugieren reducir la carga de actividades, garantizar descanso y juego sin pantallas, y moderar los cambios constantes de ambiente.

“La clave está en que los adultos también desaceleren, porque los niños reproducen lo que ven”, advirtió Dawson. El abordaje, concluyó, debe ser integral y sostenido en el tiempo, con medicación solo como última alternativa bajo supervisión profesional.