Ataques de pánico en niños: señales y prevención

ANMAT prohíbe un lote de tomate Marolio por presencia de gusanos
El organismo alertó sobre el lote L25114 de tomate triturado Marolio, con vencimiento en abril de 2027. Piden no consumirlo ni comercializarlo.
Cómo reconocer una crisis de ansiedad en la infancia y qué medidas pueden tomar las familias para cuidar la salud emocional de sus hijos.Salud20 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Las crisis de ansiedad, conocidas como ataques de pánico, son cada vez más frecuentes en la infancia. Identificarlas y prevenirlas resulta clave para el bienestar de los niños, según advierten especialistas en salud mental.
“Un ataque de pánico se caracteriza por miedo intenso y síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, temblores o dificultad para respirar”, explicó la psicóloga Soledad Dawson, especialista en vínculos y familias del Hospital Italiano. Subrayó que estos episodios requieren atención cuando se repiten y generan preocupación en el entorno.
En los más pequeños, los signos de alerta incluyen preocupación excesiva, problemas de sueño, irritabilidad, dolores físicos, dificultad para concentrarse, cambios de humor, apego excesivo a los padres o evitación de actividades que antes disfrutaban.
Entre los factores que pueden desencadenarlos, Dawson mencionó la sobreexposición a pantallas, agendas recargadas, presión por el rendimiento, exceso de actividades y contextos familiares con alto nivel de estrés. “Los chicos escuchan, observan y absorben esa ansiedad”, señaló.
Durante una crisis, se recomienda hablar con calma, llevar al niño a un espacio tranquilo, ayudarlo a respirar lentamente y ofrecerle agua. Para prevenir, los especialistas sugieren reducir la carga de actividades, garantizar descanso y juego sin pantallas, y moderar los cambios constantes de ambiente.
“La clave está en que los adultos también desaceleren, porque los niños reproducen lo que ven”, advirtió Dawson. El abordaje, concluyó, debe ser integral y sostenido en el tiempo, con medicación solo como última alternativa bajo supervisión profesional.
El organismo alertó sobre el lote L25114 de tomate triturado Marolio, con vencimiento en abril de 2027. Piden no consumirlo ni comercializarlo.
El jefe de Ginecología del Hospital Italiano de Rosario, Hugo Fontanarrosa, alertó sobre el crecimiento de las infecciones de transmisión sexual entre jóvenes de 13 a 20 años. También destacó la importancia de la vacunación contra el VPH y los controles ginecológicos.
Investigaciones internacionales revelan cómo debe adaptarse la primera comida del día a las necesidades de cada etapa de la vida, desde la infancia hasta la adultez mayor.
Especialistas y estudios internacionales comparan el gasto calórico, el impacto físico y los beneficios cardiovasculares de ambas prácticas, y recomiendan elegir según la condición y objetivos de cada persona.
Una investigación internacional con más de 7.600 participantes evidenció que una intervención alimentaria puede disminuir la frecuencia e intensidad de las crisis de migraña.
Detectaron tres casos en el país. Se trata del sublinaje XFG de Ómicron, una variante en vigilancia por la OMS. No es más grave ni más transmisible, pero se insiste en completar esquemas de vacunación.
Nelson Ramón Ceballos fue sentenciado por abusar de una menor y una mujer adulta, además de amenazas y desobedecer órdenes judiciales.
Enrico y Gizzi firmaron un convenio por casi $400 millones para pavimentación, cordones cuneta y desagües, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y prevenir anegamientos.
La concejala rosarina será candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, el frente que busca unir al peronismo con nuevas miradas.
Tras 50 años, la Asociación Cooperadora obtuvo la personería jurídica gracias a la gestión encabezada por Leo Calaianov y su equipo.
La Municipalidad presentó sus propuestas turísticas y acompañó a emprendedores locales en el evento regional.