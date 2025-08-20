Ataques de pánico en niños: señales y prevención

Cómo reconocer una crisis de ansiedad en la infancia y qué medidas pueden tomar las familias para cuidar la salud emocional de sus hijos.

Salud20 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
720

Las crisis de ansiedad, conocidas como ataques de pánico, son cada vez más frecuentes en la infancia. Identificarlas y prevenirlas resulta clave para el bienestar de los niños, según advierten especialistas en salud mental.

“Un ataque de pánico se caracteriza por miedo intenso y síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, temblores o dificultad para respirar”, explicó la psicóloga Soledad Dawson, especialista en vínculos y familias del Hospital Italiano. Subrayó que estos episodios requieren atención cuando se repiten y generan preocupación en el entorno.

En los más pequeños, los signos de alerta incluyen preocupación excesiva, problemas de sueño, irritabilidad, dolores físicos, dificultad para concentrarse, cambios de humor, apego excesivo a los padres o evitación de actividades que antes disfrutaban.

Entre los factores que pueden desencadenarlos, Dawson mencionó la sobreexposición a pantallas, agendas recargadas, presión por el rendimiento, exceso de actividades y contextos familiares con alto nivel de estrés. “Los chicos escuchan, observan y absorben esa ansiedad”, señaló.

Durante una crisis, se recomienda hablar con calma, llevar al niño a un espacio tranquilo, ayudarlo a respirar lentamente y ofrecerle agua. Para prevenir, los especialistas sugieren reducir la carga de actividades, garantizar descanso y juego sin pantallas, y moderar los cambios constantes de ambiente.

“La clave está en que los adultos también desaceleren, porque los niños reproducen lo que ven”, advirtió Dawson. El abordaje, concluyó, debe ser integral y sostenido en el tiempo, con medicación solo como última alternativa bajo supervisión profesional.

Te puede interesar
file-20230704-19-kolvrh.jpg?ixlib=rb-4.1

Aumentan los casos de sífilis y VIH en adolescentes tras la pandemia

LORENA ACOSTA
Salud18 de agosto de 2025

El jefe de Ginecología del Hospital Italiano de Rosario, Hugo Fontanarrosa, alertó sobre el crecimiento de las infecciones de transmisión sexual entre jóvenes de 13 a 20 años. También destacó la importancia de la vacunación contra el VPH y los controles ginecológicos.

AXLLFTGQNFABFEOLAESP6EB7RU

Caminar o correr: qué conviene para cuidar el corazón

SOFIA ZANOTTI
Salud11 de agosto de 2025

Especialistas y estudios internacionales comparan el gasto calórico, el impacto físico y los beneficios cardiovasculares de ambas prácticas, y recomiendan elegir según la condición y objetivos de cada persona.

Lo más visto
Boletín de noticias