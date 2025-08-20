Bullrich presenta equipos forenses para desbloquear celulares

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentará este miércoles un nuevo sistema de análisis forense que permitirá a las Fuerzas Federales desbloquear e investigar celulares en el marco de causas criminales de alto impacto.

El acto tendrá lugar a las 14.00 en avenida Gelly y Obes, en el barrio porteño de Recoleta. Allí se realizará una demostración en vivo del funcionamiento de los equipos, conocidos como UFED, además de la entrega oficial del equipamiento a las fuerzas.

Según informaron las autoridades, este sistema permitirá ampliar en un 150% la capacidad de desbloqueo y extracción de información de dispositivos móviles, reforzando las tareas de investigación criminal y agilizando los procesos judiciales.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la inversión también sustituye equipamientos cuya licencia ya había vencido, garantizando a las fuerzas contar con tecnología actualizada para el trabajo en campo.