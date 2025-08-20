Bullrich presenta equipos forenses para desbloquear celulares

Piden 11 años y medio de cárcel para un enfermero en Neuquén
El hombre fue hallado culpable de abusar sexualmente de una paciente de 70 años. Los jueces deberán definir la pena en la audiencia de cesura.
La ministra de Seguridad anunció nuevas herramientas para ampliar la capacidad de investigación en casos criminales. Habrá una demostración en vivo en Recoleta.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentará este miércoles un nuevo sistema de análisis forense que permitirá a las Fuerzas Federales desbloquear e investigar celulares en el marco de causas criminales de alto impacto.
El acto tendrá lugar a las 14.00 en avenida Gelly y Obes, en el barrio porteño de Recoleta. Allí se realizará una demostración en vivo del funcionamiento de los equipos, conocidos como UFED, además de la entrega oficial del equipamiento a las fuerzas.
Según informaron las autoridades, este sistema permitirá ampliar en un 150% la capacidad de desbloqueo y extracción de información de dispositivos móviles, reforzando las tareas de investigación criminal y agilizando los procesos judiciales.
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la inversión también sustituye equipamientos cuya licencia ya había vencido, garantizando a las fuerzas contar con tecnología actualizada para el trabajo en campo.
