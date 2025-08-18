Caputo anunció inversión minera por US$ 13.300 millones

La inversión será destinada a proyectos de cobre en San Juan y Catamarca, a cargo de la empresa Glencore.

Economía18 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes una inversión minera de US$ 13.300 millones que se desarrollará en las provincias de San Juan y Catamarca.

Según detalló el funcionario, la empresa Glencore presentó dos proyectos de minería de cobre ante el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI): Pachón, en San Juan, y Minera Agua Rica, en Catamarca.

Caputo precisó que se trata de una de las mayores inversiones en el sector, que forma parte de la estrategia de expansión de la compañía a nivel regional. “Con esto, ya se presentaron al RIGI 20 proyectos en distintos sectores industriales por más de US$ 33.600 millones”, señaló el titular de la cartera económica.

El RIGI es un instrumento creado por el Gobierno nacional con el objetivo de atraer capitales en sectores estratégicos como energía, minería e infraestructura, ofreciendo beneficios fiscales y garantías jurídicas para el desarrollo de emprendimientos de gran escala.

