Aumentan los casos de sífilis y VIH en adolescentes tras la pandemia

El jefe de Ginecología del Hospital Italiano de Rosario, Hugo Fontanarrosa, alertó sobre el crecimiento de las infecciones de transmisión sexual entre jóvenes de 13 a 20 años. También destacó la importancia de la vacunación contra el VPH y los controles ginecológicos.

18 de agosto de 2025
IMAGEN ILUSTRATIVA

El médico ginecólogo Hugo Fontanarrosa, jefe del servicio en el Hospital Italiano de Rosario, advirtió que en los últimos años se registró un incremento significativo en los casos de sífilis y VIH, especialmente en adolescentes y jóvenes de entre 13 y 20 años.

“Después de la pandemia empezó a verse un aumento muy importante de los casos de sífilis y VIH, aunque ya veníamos con tasas altas de estas infecciones”, señaló el especialista.

Fontanarrosa subrayó la necesidad de reforzar las políticas de prevención, controles médicos periódicos y educación sexual integral. En este sentido, destacó la vacunación contra el virus de papiloma humano (VPH) en niños y niñas como una herramienta clave para evitar futuras complicaciones.

El especialista, con décadas de trayectoria, también remarcó la utilidad del Papanicolaou (PAP) y la mamografía como estudios preventivos, además de resaltar la importancia del vínculo entre médico y paciente en un área sensible de la salud que resulta fundamental para el bienestar y desarrollo de las mujeres.

