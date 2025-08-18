Aumentan los casos de sífilis y VIH en adolescentes tras la pandemia

El desayuno ideal para cada edad, según la ciencia
Investigaciones internacionales revelan cómo debe adaptarse la primera comida del día a las necesidades de cada etapa de la vida, desde la infancia hasta la adultez mayor.
El jefe de Ginecología del Hospital Italiano de Rosario, Hugo Fontanarrosa, alertó sobre el crecimiento de las infecciones de transmisión sexual entre jóvenes de 13 a 20 años. También destacó la importancia de la vacunación contra el VPH y los controles ginecológicos.Salud18 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
El médico ginecólogo Hugo Fontanarrosa, jefe del servicio en el Hospital Italiano de Rosario, advirtió que en los últimos años se registró un incremento significativo en los casos de sífilis y VIH, especialmente en adolescentes y jóvenes de entre 13 y 20 años.
“Después de la pandemia empezó a verse un aumento muy importante de los casos de sífilis y VIH, aunque ya veníamos con tasas altas de estas infecciones”, señaló el especialista.
Fontanarrosa subrayó la necesidad de reforzar las políticas de prevención, controles médicos periódicos y educación sexual integral. En este sentido, destacó la vacunación contra el virus de papiloma humano (VPH) en niños y niñas como una herramienta clave para evitar futuras complicaciones.
El especialista, con décadas de trayectoria, también remarcó la utilidad del Papanicolaou (PAP) y la mamografía como estudios preventivos, además de resaltar la importancia del vínculo entre médico y paciente en un área sensible de la salud que resulta fundamental para el bienestar y desarrollo de las mujeres.
Especialistas y estudios internacionales comparan el gasto calórico, el impacto físico y los beneficios cardiovasculares de ambas prácticas, y recomiendan elegir según la condición y objetivos de cada persona.
Una investigación internacional con más de 7.600 participantes evidenció que una intervención alimentaria puede disminuir la frecuencia e intensidad de las crisis de migraña.
Detectaron tres casos en el país. Se trata del sublinaje XFG de Ómicron, una variante en vigilancia por la OMS. No es más grave ni más transmisible, pero se insiste en completar esquemas de vacunación.
El insomnio intermitente puede estar vinculado a estrés, ansiedad, depresión y hábitos poco saludables, y afecta la salud física y mental.
Una investigación de Harvard identificó los productos que restan años de vida y los que ayudan a mantener la salud. El foco está en reducir el consumo de ultraprocesados y priorizar frutas, verduras y granos.
La Provincia detectó 11 casos de certificados de salud apócrifos en distintas dependencias. Se instruyen sumarios y algunos agentes ya fueron separados de la administración pública.
Un proyecto en la Legislatura busca que farmacéuticos puedan elaborar y dispensar preparados en base a cannabis medicinal bajo receta.
Dos jóvenes fueron aprehendidos tras evadir un control vial. La motocicleta fue secuestrada por falta de documentación.
El organismo previsional abona hoy jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones según la terminación del DNI.
Los hechos ocurrieron el fin de semana bajo la modalidad de escruche. Las víctimas denunciaron destrozos y hasta que los delincuentes comieron en las casas.