Gobierno formalizó reestructuración del Ministerio de Economía

El Gobierno nacional oficializó este lunes, a través del Decreto 585/2025 publicado en el Boletín Oficial, la reorganización del Ministerio de Economía. La medida confirma disoluciones, redefine objetivos y establece la nueva distribución de funciones en distintas áreas de la cartera que encabeza Luis Caputo.

En la Secretaría de Industria se sumó la participación en negociaciones con la Unión Europea y el Mercosur, además de la asistencia en la conclusión del Programa Nacional de Parques Industriales. A su vez, la Subsecretaría de Gestión Productiva incorporó competencias vinculadas a la regulación del cáñamo industrial y su biomasa, excluyendo expresamente a la flor.

En paralelo, se eliminaron objetivos de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Agricultura. Esta última absorbió funciones de organismos disueltos como el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE). También se incorporó al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y se estableció la Dirección Nacional de Semillas como unidad operativa de primer nivel.

En materia de transporte, se aprobaron nuevas estructuras organizativas para agencias de control de concesiones y de investigación de accidentes de aviación. Además, se transfirieron áreas de la ex-Agencia Nacional de Seguridad Vial a la órbita de la Secretaría de Transporte.

Por otra parte, el decreto dispuso que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) funcionará como organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio. Finalmente, Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal fue incorporada como empresa y ente del sector público bajo la órbita del Ministerio de Economía.