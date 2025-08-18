Milei crea mesa conjunta para militarizar las fronteras

El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la creación de una Mesa Conjunta de Coordinación entre los ministerios de Defensa y Seguridad, con el objetivo de reforzar la vigilancia y el control en las zonas de frontera.

La medida quedó establecida en la Resolución Conjunta 68/2025 publicada en el Boletín Oficial, con las firmas de los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich. El nuevo esquema dispone la articulación entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales y de seguridad federales, pese a que la legislación vigente establece límites a la participación militar en cuestiones de seguridad interior.

Según indicaron las carteras involucradas, la decisión busca “garantizar la soberanía e independencia, la integridad territorial y la capacidad de autodeterminación”, mediante acciones conjuntas contra amenazas externas y delitos en áreas sensibles.

La mesa se organizará en tres niveles. El primero estará compuesto por los titulares de Defensa y Seguridad; el segundo por las secretarías de Estrategia y Asuntos Militares y de Seguridad Nacional, quienes dirigirán la mesa y convocarán reuniones mensuales; y el tercero por el Estado Mayor Conjunto y las jefaturas de las fuerzas federales.

Entre las funciones previstas se destacan la planificación, supervisión y evaluación de operativos en curso, el diseño de protocolos interinstitucionales y la definición de áreas prioritarias de despliegue. Los informes deberán elevarse semanalmente, sin generar gastos adicionales, ya que los operativos deberán financiarse con recursos ya asignados.