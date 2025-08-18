Milei crea mesa conjunta para militarizar las fronteras

El Gobierno nacional formalizó la coordinación entre Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad para intensificar el control en zonas fronterizas.

Política 18 de agosto de 2025
El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la creación de una Mesa Conjunta de Coordinación entre los ministerios de Defensa y Seguridad, con el objetivo de reforzar la vigilancia y el control en las zonas de frontera.

La medida quedó establecida en la Resolución Conjunta 68/2025 publicada en el Boletín Oficial, con las firmas de los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich. El nuevo esquema dispone la articulación entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales y de seguridad federales, pese a que la legislación vigente establece límites a la participación militar en cuestiones de seguridad interior.

Según indicaron las carteras involucradas, la decisión busca “garantizar la soberanía e independencia, la integridad territorial y la capacidad de autodeterminación”, mediante acciones conjuntas contra amenazas externas y delitos en áreas sensibles.

La mesa se organizará en tres niveles. El primero estará compuesto por los titulares de Defensa y Seguridad; el segundo por las secretarías de Estrategia y Asuntos Militares y de Seguridad Nacional, quienes dirigirán la mesa y convocarán reuniones mensuales; y el tercero por el Estado Mayor Conjunto y las jefaturas de las fuerzas federales.

Entre las funciones previstas se destacan la planificación, supervisión y evaluación de operativos en curso, el diseño de protocolos interinstitucionales y la definición de áreas prioritarias de despliegue. Los informes deberán elevarse semanalmente, sin generar gastos adicionales, ya que los operativos deberán financiarse con recursos ya asignados.

