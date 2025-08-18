Milei crea mesa conjunta para militarizar las fronteras

Interna en el kirchnerismo tras el cierre de listas
El Movimiento Evita expresó su malestar por quedar afuera de la nómina de candidatos. La interna vuelve a tensar al peronismo en plena campaña hacia octubre.
El Gobierno nacional formalizó la coordinación entre Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad para intensificar el control en zonas fronterizas.Política 18 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la creación de una Mesa Conjunta de Coordinación entre los ministerios de Defensa y Seguridad, con el objetivo de reforzar la vigilancia y el control en las zonas de frontera.
La medida quedó establecida en la Resolución Conjunta 68/2025 publicada en el Boletín Oficial, con las firmas de los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich. El nuevo esquema dispone la articulación entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales y de seguridad federales, pese a que la legislación vigente establece límites a la participación militar en cuestiones de seguridad interior.
Según indicaron las carteras involucradas, la decisión busca “garantizar la soberanía e independencia, la integridad territorial y la capacidad de autodeterminación”, mediante acciones conjuntas contra amenazas externas y delitos en áreas sensibles.
La mesa se organizará en tres niveles. El primero estará compuesto por los titulares de Defensa y Seguridad; el segundo por las secretarías de Estrategia y Asuntos Militares y de Seguridad Nacional, quienes dirigirán la mesa y convocarán reuniones mensuales; y el tercero por el Estado Mayor Conjunto y las jefaturas de las fuerzas federales.
Entre las funciones previstas se destacan la planificación, supervisión y evaluación de operativos en curso, el diseño de protocolos interinstitucionales y la definición de áreas prioritarias de despliegue. Los informes deberán elevarse semanalmente, sin generar gastos adicionales, ya que los operativos deberán financiarse con recursos ya asignados.
El Tribunal Oral Federal 2 concedió una apelación para que se revise la actualización del decomiso, pero mantuvo firme la ejecución de los bienes en la causa Vialidad.
El cierre de listas rumbo al 26 de octubre dejó ganadores y perdedores: Karina Milei reforzó su liderazgo en el oficialismo, el peronismo selló la unidad y Mauricio Macri perdió protagonismo.
El presidente convocó a ministros y funcionarios a una función privada de la película en medio de un encuentro político que combinó debate y definiciones electorales.
Lo anunció con un posteo en su cuenta de X
El vocero presidencial valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York que suspendió la entrega del 51% de las acciones de YPF y responsabilizó a “gestiones decadentes” por el conflicto.
La Provincia detectó 11 casos de certificados de salud apócrifos en distintas dependencias. Se instruyen sumarios y algunos agentes ya fueron separados de la administración pública.
Un proyecto en la Legislatura busca que farmacéuticos puedan elaborar y dispensar preparados en base a cannabis medicinal bajo receta.
Dos jóvenes fueron aprehendidos tras evadir un control vial. La motocicleta fue secuestrada por falta de documentación.
El organismo previsional abona hoy jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones según la terminación del DNI.
Los hechos ocurrieron el fin de semana bajo la modalidad de escruche. Las víctimas denunciaron destrozos y hasta que los delincuentes comieron en las casas.